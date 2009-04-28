Bahar geldi, alerjiye dikkat

Avrupa Acil Tıp Birliği Başkan Vekili ve Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi, uzman doktor Ülkümen Rodoplu, ilkbahar aylarında artan polenler nedeniyle alerjik astım hastalarının dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.



Dr. Rodoplu, yaptığı açıklamada, ilkbahar aylarında saman nezlesinde artış olduğunu belirtti.



Saman nezlesi, bahar alerjisi ya da yaz gribi olarak isimlendirilen alerjik rinitin, kişilerin duyarlı oldukları alerjen maddeler ile temastan sonra ortaya çıkan ve çok sayıda kişiyi etkileyen bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Rodoplu, alerjik rinitin başlıca belirtilerinin, burunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı, hapşırma, kuru öksürük ve boğaz kaşıntısı olduğunu söyledi.



Başta polenler olmak üzere, küf mantarları, çeşitli gıdalar (yumurta, çilek, balık gibi), ev tozu, kedi ve köpek gibi hayvan tüyleri ve çeşitli kimyasallar da hastalığa neden olabildiğini anlatan Dr. Rodoplu, allerjik riniti olan kişilerde, sinüzit, kulak hastalıkları ve geniz eti gelişiminin de sıklıkla görüldüğünü ifade etti.



Dr. Rodoplu, şu bilgiyi verdi:



"Alerjik astım, genetik olarak alerjiye yatkın olan kişilerin belirli bir süre boyunca duyarlı oldukları alerjene maruz kalmaları sonucunda gelişir. Alerjik astım, hava yollarının aşırı duyarlılığıdır. Burada mikrobik olmayan iltihaplanma söz konusudur.



Bu kişiler duyarlı oldukları alerjenlerle temas etmeleri sonucunda, kuru öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltılı nefes alıp verme ve göğüste sıkışıklık hissi gibi yakınmalar duyabilmektedir. Bu yakınmalar tekrarlayan nöbetler halinde seyretmekte, geceleri ve sabaha karşı artmakta, alerjenden uzaklaşma ya da ilaç kullanımı sonrasında azalmakta ve hatta tamamen kaybolabilmektedir. Alerjik astımlı hastalarda en sık rastlanılan alerjiler, ev tozu (akar), ağaç ve çimen poleni, kedi-köpek tüyü, hamam böceği ve küf mantarı alerjileridir."



Korunma yolları



Dr. Ülkümen Rodoplu, korunma yolları konusunda bir doktora danışılmasını önererek, şöyle devam etti:



"Doktorunuza danışarak uygun bir yöntem ile hangi polenin bünyenizde alerjiye yol açtığını belirleyebilirsiniz. Her bitki yılın belli bir döneminde polen ürettiği için hassas olduğunuz polene göre önceden koruyucu tedaviye başlayarak hazırlık yapabilirsiniz.



Polen sayısının ılık kuru ve güneşli günlerde artması, sabahları erken saatlerde ve yağmur sonrasında azalması nedeniyle özellikle polen miktarının fazla olduğu saatlerde açık alanlarda olabildiğince az sürelerde kalınmalıdır. Çim polenine alerjisi olanlar bahçe çimlerini kendileri biçmemeli. Polenler ile kaplanma sonucu kapalı mekânlarda alerjiye neden olma riskine karşı, giysiler ve çamaşırlar yazın açık havada kurutulmamalıdır. Polen mevsiminde pencereler kapalı tutulmalı, eğer mümkün ise polen mevsiminde tatile çıkılmalı ve yakınmaları tetikleyen polenlerin bulunmadığı kıyıdaki esintiler vasıtasıyla polen sayısının nispeten daha az olduğu deniz kıyısında yer alan bölgelere seyahat edilmelidir."



Otomobil alma ya da değiştirme gereksinimi gündeme geldiğinde, polen tutucu hava filtreleri olan otomobillerin tercih edilmesini öneren Dr. Rodoplu, otomobillerinin bakımları esnasında polen filtrelerinin değiştirilmesine özen gösterilmesini istedi.



Alerjisi olduğu halde çiçek yetiştirmekten vazgeçmek istemeyenlerin, böcekler vasıtasıyla döllenen, gül gibi renkli süs bitkilerini tercih etmelerini tavsiye eden Dr. Rodoplu, alerjisi olanların kesinlikle evlerinde evcil hayvan (kuş dahil) beslememesini, evde bitki yetiştirmemesini, türlü sprey, naftalin, ağır kokulu maddeleri kullanmamalarını, evde sigara içilmemesini, klima ve kalorifer aralarını sık sık temizlenmesini, toz alma veya silkeleme gibi işlerde maske kullanılması gerektiğini bildirdi.



Alerjide ilkyardım



Dr. Rodoplu alerji ve ilkyardım konusunda ise şunları kaydetti:



"Alerji yaptığını bildiğiniz maddelerin bulunduğu yerlerden uzak durun. Özellikle ilkbaharda ağaç ve çiçek polenlerinin havadaki miktarının çoğaldığı zamanlarda, kapı ve pencerelerinizi kapatın. Alerji yaptığını bildiğiniz bir ilaç varsa almayın. Önceden doktorunuza söyleyin. Kedi köpek kılına karşı alerjiniz varsa evinizde evcil hayvan beslemeyiniz. Eğer pişmemiş gıda dokunuyorsa pişirin. Sütte olduğu gibi ısıtmayla gıdanın alerjik özelliğini azaltabilirsiniz. Size aynı alerjik durum için verilen ilaç varsa (antihistaminik) onu alın. Deride kurdeşen denen geniş ve kırmızı kabarıklık olduysa kaşımayın, evinizde kaşıntıyı giderici ilaç varsa kullanın. Şuur yerinde değilse, kişi yeterli derecede solunum yapamıyorsa, öne doğru meyilli olacak şekilde yana yatırınız. Eğer bu basit önlemlerle geçmiyorsa, doktora gidin. Bazı alerjik durumlarda solunum yollarında ileri derecede şişlikler olabilir. Hasta soluk almayacak duruma gelebilir. Eğer alerjik durum gittikçe artıyorsa, ses değişikliği, soluk almada zorluk başlıyorsa zaman geçirmeden hastaneye gidiniz."



(AA)

