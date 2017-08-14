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"Bahar Candan, arkadaşını darp etti" iddiası

"Seni gidi ezik Aybüke; bu küçücük evinde seni öldürürüm"

14 Ağustos 2017 11:26

TV8'de yayımlanan "İşte Benim Stilim" adlı programın eski yarışmacılarından Bahar Candan'ın, arkadaşı Aybüke Kemiyeva'yı darp ettiği iddia edildi. 

Posta'da yer alan iddiaya göre olay şöyle gelişti:

Aybüke Kemiyeva, evine davet ettiği Bahar Candan'ı "Lütfen ayakkabılarını çıkar ben titiz kızım" diyerek uyardı. Çok sinirlenen Bahar Candan evden çıktı. On dakika sonra geri döndü. Kendisine kapıyı açan Aybüke'yi kenara itip, ayakkabı ile içeri girdi. "Seni gidi ezik Aybüke! Bu küçücük evinde seni öldürürüm." diye bağırdı, küfür etti. Aybüke'yi saçlarından tutup asansöre kadar sürükledi. Tekme atıp kaçtı.

Telefonunu da kapatan Bahar Candan kayıplara karıştı.

Şikâyetçi oldu

Darp edildiğini, psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Aybüke Kemiyeva, Kağıthane'deki Sadabad Polis Merkezi'ne giderek arkadaşından şikayetçi oldu. Aybüke "Yarışmadan sonra samimi olduk. Hep görüşüyorduk ama Bahar beni dövdü. Ondan şikayetçiyim. Hiçbir şekilde uzlaşmak istemiyorum" dedi.

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