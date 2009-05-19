Bahar aylarında mide rahatsızlıkları artıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte bazı hastalıklar yükselişe geçerken, kalp hastaları ise rahatlıyor.



Özellikle yeni yetişen meyve ve sebzelerin pişirilmeden yenmemesine vurgu yapan uzmanlar, insan vücudunun artan sıcaklığa uyum sağlamaya çalıştığını, vücudun şaşkınlığı nedeniyle bazı sorunlar oluştuğunu belirtiyor.



Mide rahatsızlarının sıcaklara bağlı olarak artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, en küçük şüphede hekim kontrolü tavsiye ediyor.



Kışın damarların büzüştüğünü, vücudun bu nedenle ısısını koruyabildiğini kaydeden Özel Bursa Bahar Hastanesi'nden Op. Dr. Mustafa Ahsen Habertürk'e yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla damarların genişlediğini söyledi.



Vücuttaki kan miktarının organlardan azalarak damarlara gittiğine değinen Dr. Ahsen, "Damarlar genişlediği için tansiyon düşüyor, kalbin taşıdığı yük bu dönemde azalıyor. Kan damarlara gittiğinden kalp rahatlıyor" dedi.



Kalp hastalarının aksine bahar mevsiminde mide hastalıklarının arttığını vurgulayan Dr. Ahsen, yeni yetişen meyve ve sebzelerin pişirilmeden tüketilmesinin ülser ve gastriti artırdığını vurguladı.



Op. Dr. Mustafa Ahsen, mide kanamalarının da bu dönemde sık görüldüğünü, polenler ve tozların alerjisi olanları zor durumda bıraktığını belirtti.



Ahsen, "Sinüzitin de bahar aylarında görülme sıklığı artıyor. Üşütmeye bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit, bademcik iltihaplanmaları zatürre ve bronşite varan sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

