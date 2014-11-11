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Dünya

Bahamalar'da uçak düştü; 9 kişi hayatını kaybetti

Bahamalar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle küçük bir uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

11 Kasım 2014 00:20

Bahamalar'da Grand adaları yakınındaki Freeport bölgesinde bir uçağın, vinç taşıyan geminin üzerine düştüğü açıklandı.

Dışişleri Bakanı Fred Mitchell, yaptığı açıklamada, Uluslararası Bahamalar Rahipler Örgütü çalışanlarının da bulunduğu uçağın inişe geçtiği sırada Grand adaları yakınındaki Freeport bölgesinde vinç taşıyan bir geminin üzerine düştüğünü belirtti.

Kazada, 1980'lerin başlarında Uluslararası Bahamalar Rahipler Örgütü kurucusu rahip Myles Munroe ve eşinin de aralarında olduğu 9 kişi öldü. 

 

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