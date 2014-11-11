Bahamalar'da uçak düştü; 9 kişi hayatını kaybetti

Bahamalar'da Grand adaları yakınındaki Freeport bölgesinde bir uçağın, vinç taşıyan geminin üzerine düştüğü açıklandı.

Dışişleri Bakanı Fred Mitchell, yaptığı açıklamada, Uluslararası Bahamalar Rahipler Örgütü çalışanlarının da bulunduğu uçağın inişe geçtiği sırada Grand adaları yakınındaki Freeport bölgesinde vinç taşıyan bir geminin üzerine düştüğünü belirtti.

Kazada, 1980'lerin başlarında Uluslararası Bahamalar Rahipler Örgütü kurucusu rahip Myles Munroe ve eşinin de aralarında olduğu 9 kişi öldü.