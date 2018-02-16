Bahadır Grammeşin'in katillerine müebbet hapis cezası

İstanbul Kadıköy’de 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bıçaklanarak öldürülen, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN) ve Eğitim-Sen üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’in katil zanlılarının yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Kartal Anadolu Adliyesi’nde bulunan 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Erkan Çınar, Yahya Burak Ataç, Murat Topraktepe, Mert Nikelay ve Cemal Diri'ye “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Birgün’de yer alan habere göre, Bahadır Grammeşin'in avukatı Ayhan Erdoğan, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Karar aşamasına kadar yargılamada iki dönem geçti. 1'incisi mahkemedeki ilk kararı ve sonrasında istinaf mahkemesine bizim yaptığımız başvuru. Bahadır'ın öldürülme olayında yalnızca bir sanık Erkan Çınar asli fail olarak kasten öldürmeden cezalandırılmıştı. Bunun yanı sıra bizim diğer sanıklara yardım ve yataklık diye iddia edilen 39. maddeden hüküm kurulan sanıklar üzerinden istinaf mahkemesine yaptığımız başvuru, istinafta kabul edildi ve mahkeme sadece Erkan Çınar'ın asli fail olmadığını aynı zamanda Murat Topraktepe'nin, Mert Nikelay'ın, Kemal Diri'nin ve Yahya Burak Ataç'ın asli fail olarak mahkum edilmesini gerektiği yolunda bir bozma kararı verdi. Mahkeme bu yolda beş sanığın da kasten adam öldürmeden mahkumiyeti söz konusu ederek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ceza Kanunu'muz bakımından en yüksek ceza miktarı bu. Dolayısıyla kararın bu yönünü adil buluyoruz. Mevcut ceza yargılaması içerisinde cezalandırmada yerinde bir karar olarak düşünüyoruz. Sadece indirim hükmüne ilişkin yapılan indirimin yerinde olmadığı gibi bir itirazımız var. Ama cezalandırma olarak yerinde bir cezalandırma. Takdiri indirime yer verilmemesi gerekiliyordu. Buna ilişkin de gerekçelerimiz var. Yaralama olaylarına ilişkin de katılmadığımız bir bölüm var. Bununla ilgili de istinafa bir başvurumuz olacak. Bahadır'ın öldürülmesi yönünden bu kararın istinafta onanarak kesinleşmesi ve sanıkların bu mahkumiyetlerini çekmesini umuyoruz. Ve takipçisi olacağız."