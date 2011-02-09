-BAĞLAR'DA YARALI SAYISI ARTIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 08.02.2011 - Diyarbakır'da meydana gelen patlamada yaralı sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bağlar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankındaki gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 13'e yükseldi. Sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden 13 kişinin isimleri şöyle: ''Şükrü Yılmaz, Cemal Direnci, Hülya Çetin, Osman Dağhan, Mehmet Yaş, Mehmet Akçakaya, Abdurrahim Güneş, Abdülhalip Ataş, Mustafa Yavuz, İbrahim Halil Azboy, Şaban Mercan, Taha Müslüm Tanrıkulu, Niyazi Gözen'' Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belirlenmediğini ifade ederek, ''İstasyonun LPG tanklarından sızıntı olabileceği ihtimali var. İşyeri sahibi ile konuştuk. Bu tür tesislerin kuruluşu aşamasında çok katı tedbirler alarak uygulamak lazım. Şuan tesisin kusuru var mı yok mu araştırılıyor'' dedi.