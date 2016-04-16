Bağlar'da 8 polisin şehit olduğu saldırıdan önce PKK'lılar 3 saat boyunca yaya ve araçlı keşif yapmış

Diyarbakır’ın Bağlar'da sekiz polisin şehit olduğu bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK’lıların keşif görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan önce PKK’lıların 3 saat boyunca yaya ve araçlı keşif yaptığı öğrenildi.

Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda soruşturmayı yürüten Diyarbakır Emniyeti, saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren kişilerin kamera görüntülerine ulaştı. Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından oluşturulan özel bir ekibin çalışmasıyla, saldırıdan önce olay yerinde yapılan keşif çalışmalarına ait görüntüler elde edildi.

150 saatlik görüntü

Sur'daki operasyonlara katılmak amacıyla Diyarbakır dışından gelen polislerin geçici olarak barındığı Halid Bin Velid Öğrenci Yurdu'ndan göreve çıkan polisleri taşıyan zırhlı araca yönelik saldırının ardından polis, yaklaşık 150 saatlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonrasında, eylemi organize eden ve gerçekleştiren Çiçek ile Erdem'in eylemden bir kaç gün yurt çevresindeki görüntüleri bulundu.

Daha sonra patlatılacak bomba yüklü aracın bırakılacağı bölgeye 65 LB 837 plakalı "Doblo" marka bir araçla gelen iki şüphelinin, yurt çevresindeki cadde ve sokaklarda yaya keşif yaptıkları ve polis araçlarının yurttan çıkış saatlerini tespit ettikleri anlaşıldı.