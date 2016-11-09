Bağlar saldırısında "Bomba var" diye bağıranın babası: Oğlum 60 metre kaçabilmiş, şarapnel parçaları öldürdü

Diyarbakır Bağlar’da 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, hedefinde HDP'li milletvekillerinin olduğu iddia edilen patlayıcı yüklü minibüsün önünü aracıyla keserek facianın büyümesini engelleyen Rıza Çınar'ın babası Numan Çınar, "Oğlum ancak 60 metre kaçabilmiş. Bomba patlayınca basınç ve şarapnel parçalarının etkisiyle hayatını kaybetti" diye konuştu.

4 Kasım’da Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri’nin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 3 ton patlayıcı yüklü minibüsle düzenlenen terör saldırısında, 2’si polis, 11 kişi hayatını kaybetmişti, 100’ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından görgü tanıkları, patlayıcı yüklü minibüsün önünün, olayın yaşandığı yerde bir araç tarafından kesildiğini ve minibüsün kapısını açan araç şoförünün “Bomba var” diye bağırıp, kaçtığını anlatmıştı.

Kapısını açıp kaçıyor

Vatan gazetesinden Esra Can Sinavo'nun haberine göre, MOBESE görüntülerinde, Emniyet Müdürlüğü binası istinat duvarının bulunduğu caddede seyir halindeki bomba yüklü minibüsün önünü siyah bir otomobil kesiyor. Sürücü, bagajından aldığı bir cisimle minibüse doğru yürüyerek kapısını açtıktan sonra, araçta bulunan patlayıcı düzeneğini fark ederek çevresindekilere “Bomba var’ diye bağırarak kaçıyor. Sürücü Rıza Çınar’ın “Bomba var” çığlığı ile o sırada sağ ve sol kaldırımlarda yürüyen ve yoldan geçenlerin hızla kaçtıkları görülüyor. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerdeki sürücü Rıza Çınar’ın bu davranışı sayesinde caddede bulunan birçok insanın kaçtığı ve hayatını kurtardığı belirtildi.

Herkesi kurtardı, kendi şehit oldu

Babası, otomobiliyle bomba yüklü minibüsün önünü kesen 25 yaşındaki ameliyat teknisyeni Rıza Çınar’ı anlattı, “Oğlumla gurur duyuyorum” dedi.

4 Kasım’da Diyarbakır’da meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının daha fazla olmasını ise bomba yüklü aracın yolunu kesen Rıza Çınar engelledi. Ancak bu patlamada 25 yaşındaki Rıza Çınar da hayatını kaybetti. Olayı ise şehidin babası Numan Çınar şöyle anlattı:

"60 metre kaçtı ama..."

"O gün oğlum, kardeşini okula bırakıp işe gidecekti. Önce kardeşini bırakmış sonra ameliyat teknisyeni olarak çalıştığı özel hastaneye hareket etmiş. Polis Okulu Alt Köşe Kavşağı’na gelince bomba yüklü minibüs sağdan gelip boydan boya aracını çizmiş. Rıza çok kızmış ve aracın bomba yüklü olduğunu bilmeden kavşakta ‘U’ dönüşü yaparak aracın peşine düşmüş. Bir kaç yüz metre sonra da minibüsün yolunu kesmiş. Daha sonra kendini korumak için bagajından sopa alarak minibüse gidip kapısını açınca aracın bomba yüklü olduğunu görüyor ve kaçmaya başlıyor. Kaçarken de ‘Bomba var’ diye bağırarak insanların da kaçmasını sağlıyor. Oğlum ancak 60 metre kaçabilmiş. Bomba patlayınca basınç ve şarapnel parçalarının etkisiyle hayatını kaybetti. Numan Çınar oğlu sayesinde onlarca insanın kurtulduğunu ve oğluyla gurur duyduğunu söylüyor: Oğlum sayesinde bir çok kişinin hayatı kurtuldu. Ben ise oğlumu kaybettim. Tek tesellim küçük oğlumun da aynı araçta olmaması. Şu an için başımız sağ olsun demekten başka bir şey elimden gelmiyor."