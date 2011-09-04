-Bağlantısızlar Hareketi yarın toplanacak BELGRAD (A.A) - 04.09.2011 - Bağlantısızlar Hareketi'nin yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bakanlar düzeyinde toplanacağı bildirildi. Sırbistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Bağlantısızlar Hareketi'nin ilk zirve toplantısının 50. yıl dönümünde Belgrad'da düzenlenecek toplantıya, aralarında dışişleri bakanları, bakan yardımcıları ve özel temsilcilerin bulunduğu 105 ülkeden temsilcinin katılacağı belirtildi. İki gün sürecek toplantıya, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Afrika Birliği'nin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Macaristan, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelerin temsilcilerinin de katılacağı ifade edildi. 118 üyesi olan ve Sırbistan'ın gözlemci olarak yer aldığı Bağlantısızlar Hareketi'nin ilk zirve toplantısı, 1-6 Eylül 1961 tarihlerin arasında Eski Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da düzenlenmişti. Bağlantısızlar Hareketi'nin toplantılarını hiç kaçırmayan, bir zamanlar Belgrad'a develer ve kadın korumaları getirip burada çadırlar kurduran Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bu kez gelmeyeceği kesin olurken, Libya'nın katılıp katılmayacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.