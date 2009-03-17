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Yaşam

Bağlanamayan telefona haciz

Ankara'da 3 yıldır bağlatılamadığı için kullanılanmadığı belirtilen telefona çıkartılan borç nedeniyle haciz geldi.

17 Mart 2009 02:00

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine 3 yıldan bu yana bağlatamayıp kullanmadığı telefonu için borç çıkartıldığını öne süren Muhlis Yurdakul'a haciz geldi.

Yurdakul, telefonunu yaklaşık 3 yıl önce Karşıya Mahallesi'ndeki evine nakil etmek için başvurduğu halde bugüne kadar herhangi bunun yapılmadığını ileri sürerken, “Telefonum bağlı değil, 3 yıla yakın zamandır hiç kullanmadım, nakil de yapılmadı. Sanırım şebeke ile ilgili sorunları var. Şimdi hiç kullanmadığım telefon için bana icradan kâğıt geldi. `462 TL'yi ödeyin' deniliyor. Ayrıca altına da `Tatlıya bağlayalım kampanyasından yararlanabilirsiniz' diye not düşmüşler. Böyle saçmalık olur mu? Hiç kullanılmayan telefon için para ödenir mi?'' diyerek tepki gösterdi.

Ankara İl Telekom Müdürlüğü tarafından Muhlis Yurdakul'a Ankara 20'nci İcra Müdürlüğü'nün 2005/15376 numaralı dosyasının icra takibine alındığına dair bildiriminde borç dökümünde esas alacak 112.25 TL, gecikme bedeli 24.63 TL, faiz 135.18 TL, masraf 29.95 TL ve vekalet ücreti: 160 TL olmak üzere toplam 462.01 TL gösterildi.

Türk Telekom avukatı Mahmut Ekici, Muhlis Yurdakul'un ilgili telefonunun 2004 yılına ait Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2005 yılının 1 ile 7'nci ayları dahil ödenmeyen borçları bulunduğunu söyledi. Ekici, Yurdakul'un aboneliğinin 5 Temmuz 2005 tarihinde borcundan dolayı feshedildiğini, iddiasının yersiz olduğunu söyledi.

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