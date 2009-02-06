Bağladılar, işkence yapıp yaktılar

Boşanma davası süren ve eşinden 6 aydır ayrı yaşayan bir çocuk annesi kadın, bıçakla işkenceye uğradıktan sonra elleri ayakları bağlanıp, ateşe verilerek öldürüldü.



İSTANBUL’un Rami Semti’nde önceki gece 23.30 sıralarında 5 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye olay yerine gitti. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girdiklerinde elleri ayakları bağlanarak yakılmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin Zülfiye Tokgöz’e (30) ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, Tokgöz’ün yakılmadan önce vücudunun birçok yerinde bıçak yarası ve kesiği bulunduğunu tespit etti. Komşular, polise yangın sırasında sokaktan biri çocuk iki kişinin beyaz renkli Renault otomobil ile kaçtığını söyledi. Ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Zülfiye Tokgöz’ün boşanma davaları süren ve 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Erkan Tokgöz ile kardeşi Cemal Karagülle gözaltına alındı. Tokgöz’ün 10 yaşındaki oğlunun olay anında babaannesinde bulunduğu açıklandı. Komşular, karı-kocayı sık sık gördüklerini ve ayrı yaşadıklarını bilmediklerini söyledi. Bir komşu da, "Ben ikisini de görüyordum. Sessiz sakin bir aileydi. Kavgalarına gürültülerine şahit olmadım" dedi. Vahşetle ilgili soruşturma sürüyor.

