-BAĞIŞ'TAN CHP'YE YENİ İSİM İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Artık Cumhuriyet Halk Partisinin 'Cumhuriyet Çark Partisi' olmasının ötesinde yeni bir isme kavuştuğunu görüyoruz. 'Cumhuriyet Hakaret Partisi' haline geldiler'' dedi. Bağış, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde berberler ve kuaförlerle biraraya geldiği toplantıda, 1 Mayıs'ın daha önceden zulüm, bugün ise bayram olduğunu, Türkiye'nin gerçek bayramları da AK Parti'yle birlikte yaşamaya başladığını söyledi. AK Parti iktidarında Meclisin aldığı bir kararla 1 Mayıs'ın artık bayram olduğunu yineleyen Bağış, ''Eskiden Taksim'e gitmeye kalkanı, ne yapıyorlardı siz daha iyi biliyorsunuz. Bugün iktidarı, muhalefeti, siyasetçisi, işçisi, iş adamı hep birlikte Taksim'e gidip 1 Mayıs'ı kutluyoruz'' dedi. Bu ülkeyi korkularla, vesveselerle yönetmediklerini anlatan Bağış, şunları söyledi: ''Yıllarca sosyal demokrat geçinen iktidarlar geldi geçti, ama Türkçemizi güzel kullanan, siyasi olarak fikirlerine katılmasak da edebiyatı açısından önemli olan Nazım Hikmet'in vatandaşlığını iade etmek AK Parti'ye nasip oldu, 1 Mayıs'ı tatil yapmak AK Parti'ye nasip oldu. İlk defa Alevilikle ilgili bilgilerin ders kitaplarına girmesini sağlamak AK PArti'ye nasip oldu. Halbuki insan bekler ki sosyal demokrat partiler CHP, SHP, DSP gibi iktidarlar bu işleri halletmiş olsun. Bize kalmamış olması gerekir. Ama bunların hepsini biz hallettik.'' Bağış, 9 yıl öncesine bakıldığında Türkiye'nin dünyanın 26. ekonomisi iken bu gün 16. ekonomisine yükseldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Berber ve kuaför arkadaşlarım çok iyi bilirler ki; biz saçı sakalı birbirine karışmış bir Türkiye devraldık. Ama adeta damat tıraşı yapar gibi çok ince, çok hassas bir şekilde bu ülkenin sorunlarını teker teker kesip attık. Bu ülkenin çok daha yaşanabilir, çok daha müreffeh, zengin, çağdaş, şeffaf, demokratik bir ülke olması için 9 yıldır çaba sarf ediyoruz.'' Türkiye'de son 9 yılda bir kriz yaşatmadıklarını ifade eden Bağış, şöyle devam etti: ''Şimdi 12 Haziran'da bize ustalık belgesini vermeye hazır mısınız? Asıl günün sorusu ise şimdi, milletle alay eden, millete kem gözle bakan bu muhalefetin ense tıraşını göstermeye hazır mıyız? Biz bu muhalefet partisinin genel başkanını yanınıza çırak olarak alsanız dükkanınızı batırırlar. Sosyal Sigortalar Kurumuna, zamanında rahmetli Ecevit tutmuş genel müdür yapmış, o güne kadar tıkır tıkır işleyen kurum o günden sonra hep zarar eder olmuş. Bakın bu 'Çakma Gandi' var ya, bu genel müdürken SSK'lı kardeşlerim Türkiye genelinde 330 hastaneye gidebiliyordu. Bugün SSK'lı kardeşim 2 bin 700 hastaneye gidebiliyor. Ama inanın bana, bu Devlet Bey ile Kemal Bey'i yanınıza çırak alsanız, omzuna havlu koymayı beceremez, dükkanınızı batırırlar. Bunların eline ustura verseniz, kamera zannederler. İşleri güçleri kamerayla çünkü. Ama bunlar usturaya jilet değil, kamera takarlar arkadaşlar.'' -''CUMHURİYETÇİ HAKARET PARTİSİ''- Cumhuriyet Halk Partisini, ''Cumhuriyet Çark Partisi'' olarak ilan ettiğini hatırlatan Bağış, şunları kaydetti: ''Çünkü bir gün bir şey söylüyor, ertesi gün vazgeçiyor; bir gün 'genel af' diyor ertesi gün vazgeçiyor; bir gün 'başörtüsüne özgürlük' diyor, ertesi gün vazgeçiyor; bir gün Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyor. Devamlı çark ediyor. Ama artık Cumhuriyet Halk Partisinin 'Cumhuriyet Çark Partisi' olmasının ötesinde yeni bir isme kavuştuğunu görüyoruz. 'Cumhuriyet Hakaret Partisi' haline geldiler. Artık düpedüz hakaret etmeye başladılar, moralleri bozuldu. Boyalarının döküldüğünün farkındalar, bunlar boyamayı da beceremiyorlar ve vatandaşa çatmaya başladılar. İnsanlara hakaret etmeye başladılar. Ağza alınmaması gereken sözleri ağza almaya başladılar. Yakışıyor mu Türkiye'nin demokrasisine? Yakışmadığı için onlara ne diyeceğiz? Yürü ense tıraşını görelim.'' -BAĞIŞ EMLAKÇILARLA BULUŞTU - Bağış, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi'nde emlakçılarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sektörün ne alemde olduğunu en iyi bilen meslek grubunun emlakçılar olduğunu söyledi. Türkiye'de eskiden 1 Mayıs'ların kana bulandığını kaydeden Bağış, ''Allah bir daha bu 1977'deki 1 Mayıs'ları Türkiye'ye yaşatmasın. 1 Mayıs 1977'de bizim insanımıza kastedenler, maalesef 1 Mayıs'ı kana bulayanların, o zihniyetin bugün paravanlığına soyunmuş muhalefet partilerimiz var. 1977'nin o karanlık dehlizlerini temizlemeden, onların zihniyetini bugün Silivri'den meclise taşımaya çalışan muhalefet partilerimiz var'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Kanal İstanbul projesini anımsatan Bağış, ''Ben diyorum ki CHP'nin ve MHP'nin çılgın projesi de Silivri'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir tünel Ergenekon yapmak olsun. Onlar da yıllardır dokunulmazlık deyip duruyorlardı, şimdi dokunulmazlık zırhına saklanmak için, birilerini dokunulmazlık zırhına alabilmek için farklı bir şey içerisine girdiler'' dedi. Meclisin son günlerinde seçim kampanyası için ayrılmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi mensubu milletvekillerinin meclis kürsüsüne çıkıp hatıra fotoğrafı çektirdiğini belirten Bağış, şöyle devam etti: ''Konuşuyormuş gibi yapıp rol kesip hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Çoğu geri gelemeyeceğini biliyor. Ben de sayın Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyede bulundum. O da genel merkezinde bir fotoğraf çektirsin. Hatıra olarak bulunsun. Çünkü 12 Haziran'dan sonra onu orada tutmazlar. CHP'nin derin mekanizmaları bundan evvelkini götürdükleri gibi onu da götürürler. Zaten sizin iyi bildiğiniz bir sektörle alakalı bir gaf yaparak başladı biliyorsunuz. Havuzlu villa gafıyla başladı. Sonra kendisinin de havuzlu villası olduğu ortaya çıktı. Ama onun kira sözleşmesi 12 Haziran'da dolacak. Ona ense tıraşını gösterecekler.''