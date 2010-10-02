-BAĞIŞ'TAN MHP'YE TAVSİYE ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Devlet Bakanı ve Basmüzakereci Egemen Bağış, MHP yönetiminin Ani Harabelerinde cuma namazı kılmasının olumlu bir başlangıç olduğunu, ancak onların bu namazın devamında Kur'an-ı Kerim'deki Maun suresini de okumaları gerektiğini söyledi. Bakan Bağış, MHP lideri Devlet Bahçeli ve bir grup MHP'linin Kars'taki Ani Harabelerinde cuma namazı kılmasıyla ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine, "MHP yönetiminin namaz kılması, dua etmesi olumlu bir gelişme, iyi bir başlangıç. Hazır başlamışken kendilerine tavsiye ederim, Maun suresini de okusunlar. Orada dikkat etmeleri gereken bazı uyarılar var" dedi.