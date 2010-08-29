-BAĞIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Devlet Bakanı Egemen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel'e gidip Başbakan'ı şikayet edeceği yönündeki ifadelerine karşılık olarak, ''Orada asıl AB soracaktır; 'Hah iyi ki geldin, biz de sana soracaktık. Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının ilerlemesi için bu saate kadar ne yaptın?' diye'' yanıtını verdi. Bağış, bir soru üzerine, ''Cumhuriyetçi Hayır Partisi Genel Başkanı Kemal Bey'' diye tanımladığı Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri'de düzenlenen mitingde kullandığı ''Ayın 20'sinde Brüksel'e gideceğim. Recep Bey'i orada da anlatacağım'' şeklindeki ifadesine yanıt verdi. Bakan Bağış, şunları kaydetti: ''Brüksel'e zahmet etmesine gerek yok. AB temsilciliği var Ankara'da. Temsilci var, telefonunu bulamıyorlarsa beni arasınlar, numarayı veririm. Ne anlatacaklarsa AB Büyükelçisi kendilerini sabırla dinler. Bu saate kadar kapısını çalmadıkları belli, konuşmadıkları belli. AB ile ilgileri ve bilgileri bu kadar. Ankara'daki AB temsilcisinden haberi olmayan CHP, Brüksel'e AB'yi aramaya gidiyor. Kemal Bey, AB'yi Brüksel'de, dışarıda bir unsur zannediyor. AB aramızda, burada Ankara'da. İzin verirse, takoz olmayı marifet saymaktan vazgeçerse, biz de AB reformlarına devam edeceğiz. Ama canı yurt dışına gezmeye gitmek istemişse gidebilir. Orada asıl AB soracaktır; 'Hah iyi ki geldin biz de sana soracaktık; Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının ilerlemesi için bu saate kadar ne yaptın?' diye.'' Kılıçdaroğlu, Kayseri mitinginde, Başbakan'ın çiftçiye, işçiye, memura ve işsize hakaret ettiğini öne sürerek şöyle konuşmuştu: ''Ama sayın Başbakan'ın bir isteğini yerine getirelim. 12 Eylülde anamızı, kardeşimizi, eşimizi alıp sandığa gidelim. Dilini tutamayan, vatandaşa hakaret eden Recep Bey'e dersini verelim. Ayın 20'sinde Brüksel'e gideceğim. Recep Bey'i orada da anlatacağım. Recep Bey'in eline pergel, cetvel alıp milletin boyunu ölçmeye çalıştığını anlatacağım.''