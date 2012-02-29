Bağış'tan 'inkar yasası' yorumu: Akıl, akılsızlığa üstün geldi

T24 - Egemen Bağış, iptal kararının, Fransa Anayasa Konseyi'nin Fransa ihtilali değerlerine verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Bağış, ''Akıl, akılsızlığa üstün geldi'' dedi.

Bağış, Fransa'da tarihi bir hatadan dönüldüğünü belirterek, ''Akıl, akılsızlığa üstün geldi'' dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Bağış, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesini değerlendirdi.

'Olması gereken oldu'

Bağış, ''Fransa'da olması gereken oldu. Tarihi bir hatadan dönüldü. Akıl, akılsızlığa üstün geldi. Gerçekten Fransız ihtilalinin değerlerinin, Fransız anayasasının, Fransız cumhuriyetinin değerlerinin Fransız Anayasa Mahkemesi tarafından önemsendiği bütün dünyaya ilan edilmiş oldu'' diye konuştu.

'Seçim baskısına yargıdan yanıt'

''Seçim ortamında, seçim baskısı niyetiyle hukuku bile istismar eden zihniyete Fransız yargısının çok açık ve net bir mesaj verdiğini'' vurgulayan Bağış, şöyle devam etti:

''Bu, bizim açımızdan çok sevinilecek bir olay değil ama Fransa açısından çok sevinilmesi gereken bir olaydır. Çünkü Fransa'nın böyle bir ayıbı taşıması mümkün olmazdı. Bir milletvekili olarak böyle bir kararın milli iradenin temsil edildiği bir meclisten çıkmış olması beni zaten çok üzmüştü. Ama yine milletvekillerinin imzalarıyla Fransız Anayasa Mahkemesinin kararı gündemine alması ve o milletvekillerinin çağrısı uyarınca bu tasarıyı iptal etmiş olması Fransa'da hala aklın, mantığın, hukukun üstün olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu.''

'Tarihçiler tartışmalı'

Dünyadaki bütün ülkelerin 1915 dönemine ilişkin arşivlerini açması ve tarihçilerin bunu tartışması gerektiğine dikkati çeken Bağış, şunları kaydetti:

''Tarihçilerin görevini siyasilerin üstlenmesi ne kadar yanlışsa, siyasilerin görevini de tarihçilerin üstlenmesi o kadar yanlış olur. Herkes kendi işini yapmalı ama siyasiler de tarihçilerin ortaya koyacağı akademik çalışmalardan gerekli mesajları almalı."