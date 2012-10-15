Bağış'tan Hristofyas'a 'Güzelyurt ve Maraş' yanıtı

Egemen Bağış, Hristofyas'ın, "Güzelyurt ve Maraş Rumlara iade edilmeden bir anlaşma olmayacak" sözlerine karşılık, "Herhalde Hristofyas akşam ağır yemek yedi" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı kabul etti. Bozer görüşmede, yaklaşık yarım asırdır süren Kıbrıs sorununda mücadeleden yılmadıklarını, Avrupa Birliği (AB) ve dünyanın diğer ülkelerinin tutumuna rağmen haklarını alana dek mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Şu an içinden geçmekte oldukları dönemin ilginç bir dönem olduğunu, dünya kamuoyunun artık KKTC'nin önemini anlamaya başladığını kaydeden Bağış, dünyanın ve Batı dünyasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dünyanın çıkarlarına nasıl zarar verdiğini görmeye başladığını ifade etti.

Bir soru üzerine, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, "Güzelyurt ve Maraş Rumlara iade edilmeden bir anlaşma olmayacak" sözlerini değerlendiren Bağış, "Herhalde Hristofyas akşam ağır yemek yedi, rüyasında bir şeyler görmüş olabilir, sabah da kalkar kalkmaz rüyanın yan etkisiyle bazı demeçler vermiş olabilir. Bunu Kıbrıs'ın güzel mutfağının yan etkilerine bırakalım" dedi.

Bağış, "Güneş bu güzel adanın üzerine doğunca iki ayrı devlete doğuyor. Maraş'tan mı doğar başka yerden mi doğar ona biz karışamayız. Sayın Hristofyas eğer gerçekten samimi olsaydı, Türkiye'nin verdiği destekle kendisiyle uzlaşmaya çalışan KKTC yetkilileriyle yıllardır masada uzlaşır, bu sorunlar da çözülürdü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çözüm konusunda KKTC'ye her türlü desteği verdiğini, bu fırsatı değerlendiremeyenin Rum lider Hristofyas olduğunu kaydeden Bağış, yeniden aday olmayacağını açıklayan "Hristofyas'ın gider ayak ortalığı bulandırmasının mantıklı olmadığını" sözlerine ekledi.