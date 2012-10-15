T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağış'tan Hristofyas'a 'Güzelyurt ve Maraş' yanıtı

Bağış, dünyanın ve Batı dünyasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dünyanın çıkarlarına nasıl zarar verdiğini görmeye başladığını ifade etti

15 Ekim 2012 19:55

 

Egemen Bağış, Hristofyas'ın, "Güzelyurt ve Maraş Rumlara iade edilmeden bir anlaşma olmayacak" sözlerine karşılık, "Herhalde Hristofyas akşam ağır yemek yedi" dedi.
 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı kabul etti. Bozer görüşmede, yaklaşık yarım asırdır süren Kıbrıs sorununda mücadeleden yılmadıklarını, Avrupa Birliği (AB) ve dünyanın diğer ülkelerinin tutumuna rağmen haklarını alana dek mücadelelerinin süreceğini söyledi.
 
Şu an içinden geçmekte oldukları dönemin ilginç bir dönem olduğunu, dünya kamuoyunun artık KKTC'nin önemini anlamaya başladığını kaydeden Bağış, dünyanın ve Batı dünyasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dünyanın çıkarlarına nasıl zarar verdiğini görmeye başladığını ifade etti.
 
Bir soru üzerine, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, "Güzelyurt ve Maraş Rumlara iade edilmeden bir anlaşma olmayacak" sözlerini değerlendiren Bağış, "Herhalde Hristofyas akşam ağır yemek yedi, rüyasında bir şeyler görmüş olabilir, sabah da kalkar kalkmaz rüyanın yan etkisiyle bazı demeçler vermiş olabilir. Bunu Kıbrıs'ın güzel mutfağının yan etkilerine bırakalım" dedi.
 
Bağış, "Güneş bu güzel adanın üzerine doğunca iki ayrı devlete doğuyor. Maraş'tan mı doğar başka yerden mi doğar ona biz karışamayız. Sayın Hristofyas eğer gerçekten samimi olsaydı, Türkiye'nin verdiği destekle kendisiyle uzlaşmaya çalışan KKTC yetkilileriyle yıllardır masada uzlaşır, bu sorunlar da çözülürdü" ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin çözüm konusunda KKTC'ye her türlü desteği verdiğini, bu fırsatı değerlendiremeyenin Rum lider Hristofyas olduğunu kaydeden Bağış, yeniden aday olmayacağını açıklayan "Hristofyas'ın gider ayak ortalığı bulandırmasının mantıklı olmadığını" sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

egemen bağışkktcrum yönetimiab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24