Bağış'tan Hollandalı vekile: Saygısız!

T24- Türkiye-AB Karma Parlamento Toplantısı’nda Başmüzakereci Egemen Bağış, kendisine "Sizin dostunuz diktatör Ahmedinejad" dedikten sonra toplantıyı terk eden Hollandalı vekil Barry Madlener'in arkasından "Saygısız!" diye seslendi.







Türkiye ve Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 64. Toplantısı'nda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupalı ve Türk parlamenterlerin sorularını yanıtladı..





Bu sırada aşırı sağcı tutumuyla bilinen Hollanda Milletvekili Barry Madlener, Başmüzakereci Bağış'a dönerek konuşmaya başladı.





Madlener, “Hollanda'da bir referandum olsa ülkenin çoğu Türkiye'ye ‘hayır’ der. Neden meşru olmayan KKTC seçimlerini tanıyorsunuz? Sizin gerçek dostunuz İran diktatörü Ahmedinejed!" dedi.





Barry Madlener, bu sözlerin ardından toplantıyı terk etti.





BAĞIŞ: BİZ SİZİ TEDAVİ EDERİZ







Egemen Bağış’ın Madlener'e eleştirisi ise sert oldu. Başmüzakereci Bağış, şöyle konuştu:





"Sorunun cevabını dinlemeden gidecek kadar saygısızsınız. Ama bu soruyu şöyle yanıtlayayım. Irkçılık tehlikeli bir hastalıktır. Avrupa bundan çok çekti. Hala kurtulamayanların olduğunu görüyorum.





AB de ırkçılığa karşı en önemli çözümdür. Irkçılığın kalkması için AB gereklidir.





Sizin ülkenizde seçim olduğu için böyle provakatif sorular soruyorsunuz ama bizim kültürümüzde sofilik var, Mevlana öğretileri var. Korkmayın, biz sizi de tedavi ederiz.”

