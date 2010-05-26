T24 LogoT24 Logo
Politika

Bağış'tan Hollandalı vekile: Saygısız!

Türkiye AB Karma Parlamento toplantısında "Ahmedinejad" tartışması yaşandı.

26 Mayıs 2010 03:00

 T24- Türkiye-AB Karma Parlamento Toplantısı’nda Başmüzakereci Egemen Bağış, kendisine "Sizin dostunuz diktatör Ahmedinejad" dedikten sonra toplantıyı terk eden Hollandalı vekil Barry Madlener'in arkasından "Saygısız!" diye seslendi.


Türkiye ve Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nun 64. Toplantısı'nda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupalı ve Türk parlamenterlerin sorularını yanıtladı..


Bu sırada aşırı sağcı tutumuyla bilinen Hollanda Milletvekili Barry Madlener, Başmüzakereci Bağış'a dönerek konuşmaya başladı.


Madlener, “Hollanda'da bir referandum olsa ülkenin çoğu Türkiye'ye ‘hayır’ der. Neden meşru olmayan KKTC seçimlerini tanıyorsunuz? Sizin gerçek dostunuz İran diktatörü Ahmedinejed!" dedi.


Barry Madlener, bu sözlerin ardından toplantıyı terk etti. 


BAĞIŞ: BİZ SİZİ TEDAVİ EDERİZ


Egemen Bağış’ın Madlener'e eleştirisi ise sert oldu. Başmüzakereci Bağış, şöyle konuştu:


"Sorunun cevabını dinlemeden gidecek kadar saygısızsınız. Ama bu soruyu şöyle yanıtlayayım. Irkçılık tehlikeli bir hastalıktır. Avrupa bundan çok çekti. Hala kurtulamayanların olduğunu görüyorum.


AB de ırkçılığa karşı en önemli çözümdür. Irkçılığın kalkması için AB gereklidir.


Sizin ülkenizde seçim olduğu için böyle provakatif sorular soruyorsunuz ama bizim kültürümüzde sofilik var, Mevlana öğretileri var. Korkmayın, biz sizi de tedavi ederiz.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24