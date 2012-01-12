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Dünya

Bağış'tan Danimarka'ya Roj TV eleştirisi VİLNİUS (A.A)

12 Ocak 2012 17:22

-Bağış'tan Danimarka'ya Roj TV eleştirisi VİLNİUS (A.A) - 12.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Danimarka'nın Vilnius Büyükelçisi Jorgen Molde'nin Danimarka'nın Roj TV kararını savunması üzerine, "Eğer bu kanalı El Kaide'nin finanse ettiği ortaya çıksaydı yine aynı karar alınır mıydı?" diye sordu. Bağış, Litvanya Parlamentosu Avrupa Enformasyon Ofisi'nde konferans verdi. Konuşmasında Türkiye'deki reform çalışmalarına değinen Bağış, Türkiye'nin reform sürecinin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı işlediğini, reformlar sayesinde Türkiye'nin daha demokratik, daha müreffeh, daha şeffaf ve daha özgüvenli olduğunu söyledi. Bazı liderlerin Türkiye'nin AB sürecini kendi iç politikaları hesabına kullandığını kaydeden Bağış, yakın gelecekte bunun Türkiye'nin üyeliğini engelleyebileceğini ancak uzun dönemde bu engellerin de kalkacağını dile getirdi. Türkiye'nin engellere rağmen demokratikleşme sürecini sürdüreceğini dile getiren Bağış, "Türkiye bu reform süreciyle Arap Baharını yaşayan milyonlara ilham kaynağı oldu. Türkiye'ye baktıklarında benzer gelenekler, benzer coğrafya ve inançlar gördüklerini ama Türkiye'nin muhalefetiyle, özgür medyasıyla, serbest piyasa uygulamasıyla kendilerinden ayrıldığını farkediyorlar. Türkiye bunu yaptıysa biz de yaparız diye ilham alıyorlar. Bu ülkelerle karşılaştırılınca Türkiye'yi farklı kılan şey Türkiye'nin AB üyelik isteği ve sürekli reform yapması. Türkiye'nin AB sürecinin engellenmesi ve reformların durması Arap Baharı yaşayan milyonlarca insanın hayallerinin ve motivasyonunun da kesilmesi anlamına gelir" diye konuştu. Danimarka'da Roj TV hakkında verilen mahkeme kararını da eleştiren Bağış, "AB'nin teror örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün sesinin kesilememesini bizim anlamamız zor" dedi. Danimarka'nın Vilnius Büyükelçisi Jorgen Molde, mahkemenin Roj TV'yi cezalandırdığını ancak kapatma yetkisinin mahkemede olmadığını belirtmesi üzerine Bağış, büyükelçiye, "O zaman niçin kapatılması için dava açıldı bu önceden bilinmiyor muydu?" ve "Eğer bu kanalı El Kaide'nin finanse ettiği ortaya çıksaydı yine aynı karar alınır mıydı?" diye sordu. Büyükelçi de, birinci sorunun cevabını bilmediğini ancak ikinci soru için "evet" cevabını verebileceğini söyledi. Bağış da "dürüst" cevapları dolayısıyla büyükelçiye teşekkür etti.

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