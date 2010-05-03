Bağış'tan Cindoruk'a: Siyaset köhnesi...

T24 - Başmüzakereci Egemen Bağış, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, Emine Erdoğan ile ilgili sarf ettiği "Türk kadınını temsil edecek bir tarafı mı var?" sözleriyle ilgili olarak, "Bugüne kadar bu ülkeye buhrandan başka bir şey yaşatmamış, dönüp Türk kadınına bir baksa ettiği laftan dolayı yüzü kızaracak bir siyaset köhnesinin lafına cevap dahi verilmez" dedi.





Egemen Bağış, TBMM'de gazetecilerin DP Genel Başkanı Cindoruk'un Emine Erdoğan ile ilgili sözleri konusundaki sorularını yanıtladı.





Bağış, "Bu konuda Avrupa Birliği kriterleri değil, Mevlana kriterleri geçerli olur. Bugüne kadar bu ülkeye buhrandan başka bir şey yaşatmamış, dönüp Türk kadınına bir baksa ettiği laftan dolayı yüzü kızaracak bir siyaset köhnesinin lafına cevap dahi verilmez" diye konuştu.







Cindoruk ne demişti?







DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin Çankaya İlçesi 10. Olağan Kongresi'nde konuşan Cindoruk, geçtiğimiz günlerde beraberindeki heyetle Brüksel'de temaslarda bulunan Emine Erdoğan için, "Türk kadınını temsil edecek bir tarafı mı var?" ifadesini kullanmıştı. Emine Erdoğan için "Başmüzakereci mi oldu?" diye soran Cindoruk, suçun Erdoğan'da değil onun peşine takılanlarda olduğunu iddia etmişti.





Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda kadınların sorunlarını çözmek için 2 günlük bir toplantı düzenlemişti.





Düzenlenen toplantıyı yaklaşk 15 kadar yabancı izlemişti.d

