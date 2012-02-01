-Bağışlanan kalp için zamana karşı yarışıldı SAMSUN (A.A) - 01.02.2012 - Samsun'da geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki Çiğdem Güven'in ailesi tarafından bağışlanan organları için adeta zamana karşı yarışıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç kadının yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisi sırasında beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine organları bağışlanan Güven'in kalbinin Ankara'da bir hastaya nakli için harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havaalanı'na gelen uzman ekip, buradan ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından alınan kalp, zamana karşı yarışan ekiplerin gayretleriyle ambulans eşliğinde Samsun Çarşamba Havaalanı'na götürüldü. Ekipler tarafından uçağa alınan kalp, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere yola çıktı. Bu arada Güven'in böbreğinin birinin Samsun'da, diğerinin ise İzmir'de, karaciğerinin de Erzurum'da naklinin gerçekleştirileceği öğrenildi. Genç kadının annesi Türkan Salur, geçirdiği beyin kanaması sonucu bir süredir yoğun bakım ünitesinde bulunan kızının beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında organlarının bağışlanmasına karar verdiklerini söyledi. Kızının yaşamını yitirmesinden dolayı son derece üzgün olduğunu ifade eden anne Salur, ''Kızımın organlarıyla başka hayatların can bulacağını düşündüğümde acım biraz olsun hafifliyor'' diye konuştu.