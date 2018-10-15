Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu köşesinde, kış aylarında sıkça görülen hastalıklardan korunmanın yollarını sıraladı. Hastalıktan korunmanın en etkili yollarından birisinin bağışıklık gücünü arttıran besinler tüketmek olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, “Bağırsaklarınızdaki probiyotik gücünüz ne kadar kuvvetli ise o kadar az nezleye yakalanırsınız” diye yazdı.

Probiyotik açısından zengin olan besinlerin en önemlilerini turşu, sirke, yoğurt, peynir, kefir, boza, tarhana, şalgam olarak sıralayan Müftüoğlu, düzenli olarak spor yapmanın bağışıklığa destek veren en önemli doğal yöntem olduğunu belirtti.

Müftüoğlu, düzenli olarak spor yapamayanlar için şu tavsiyelerde bulundu:

"Fırsat buldukça yürüyün. Süreyi çok kafanıza takmayın. Tabii ki “fayda” süre uzadıkça artıyor ama 10-20-30 dakika fark etmiyor, yürümenin her dozu bedene iyi geliyor.Yürümeye zamanınız yoksa oda içinde tur atmalısınız. Zira 30 dakikadan daha fazla oturmak yasak! 30 dakikadan sonra kalça kaslarında insülin direnci başlıyor.

Saat başı 5 dakikalık ofis içi yürümeniz de bile işe yarıyor.

Yürümeyi sevmeyenlere günde 4-5 kez 10-20 tekrarlı ‘çömelme’ egzersizi de yetiyor.

Ayakta durmanız bile oturmanızdan daha çok faydalı. İşyerinde günde 3 saat ayakta durmanın yılda fazladan 30 bin kalori yakmaya yol açtığı (yaklaşık 3-3.5 kilo kaybı) hesaplanmış.

İşyerindeki 5-10 basamaklık merdiven kullanımlarınız bile bedeniniz tarafından “egzersiz faydası” olarak kabul edilip anında kayda geçiyor."

Osman Müftüoğlu’nun “Bağışıklığa güç kuvvet” başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.