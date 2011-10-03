Bağışıklık sisteminden 3 Nobel ödülü çıktı

T24 - Nobel Tıp Ödülünü Amerikalı Bruce Beutler, Lüksemburglu Jules Hoffmann ile Kanadalı Ralph Steinman'ın aldığı açıklandı. Ancak pankres kanseri nedeniyle tedavi gören Steinman'ın geçen Cuma günü hayatını kaybettiği öğrenildi.







Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Nobel Ödülünün kurucusu Alfred Nobel adına, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen 2011 yılı Nobel Tıp Ödülünün sahipleri Karolinska Enstitüsünde düzenlenen törenle açıklandı. Ödülün, üç bilim insanına bağışıklık sistemi ve dendritik hücreler üzerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı verildiği bildirildi.

Nobel 2011 Tıp Ödülünü kazandığı açıklanan Prof. Dr. Bruce Beutler’in (51) 2000 yılından bu yana Chicago Üniversitesi’nde genetik ve bağışıklık sistemi üzerine çalışmalar yaptığı bildirildi. Ödülü Prof. Bruce Beutler ile paylaşan Jules Hoffmann’ın (60) da Strazburg’da araştırma laboratuvarında 1974 ile 2009 yıllarında arasında araştırmalarına devam ettiği kaydedildi.



Nobel Ödülününün yarısı Beutler ile Hoffman arasında paylaştırılırken, geri kalan yarısı da Kanadalı bilim adamı Prof. Ralph M Steinman’a (58) verildi. Steinman’in da New York’daki Rockefeller Üniversitesi’nde 1988 yılından bu yana bağışıklık sistemi üzerine araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.





Steinman'in öldüğü açıklandı



Bu arada Rockefeller Üniversitesi, 2011 Nobel Tıp Ödülü'nün üç ortağından Kanadalı bilim adamı Ralph Steinman'ın 30 Eylül'de öldüğünü açıkladı. New York'taki üniversite, dört yıl önce pankreas kanseri tanısı konan Steinman'ın, Nobel Komitesi'nin açıklamasından üç gün önce hayata veda ettiğini belirtti.





Nobel Tıp Ödülünün sahibi bugün açıklanırken, yarın Fizik, Çarşamba günü Kimya, Perşembe günü Edebiyat, Cuma günü Barış, 10 Ekim Pazartesi günü de Ekonomi Ödülünün sahipleri açıklanacak. Ödüllerin sahipleri açıklandıktan sonra 10 Aralık’ta Stockholm’de düzenlenecek törenle Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat ve Ekonomi ödülleri, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından verilecek. Nobel Barış Ödülü ise aynı gün Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen törenle sahibine veriliyor. Nobel ödülleri 1901 yılından bu yana her yıl veriliyor.

Son 10 yılda Nobel Tıp Ödülünü kazananlar şöyle:

2010: İngiliz Frof. Dr. Robert Edwards

2009: Avustralyalı Elizabeth Blackburn, Amerikalı Carol Greider ve Jack Szostak

2008: Alman Harald zur Hausen, Fransız Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier

2007: Amerikalı Mario Capecchi ve Oliver Smithies ile İngiliz Martin Evans

2006: Amerikalı Andrew Z. Fire ve Craig C. Mello

2005: Avustralyalı Barry J. Marshall ve J. Robin Warren

2004: Amerikalı Richard Axel ve Linda B. Buck

2003: Amerikalı Paul C. Lauterbur ve İngiliz Peter Mansfield

2002: İngiliz Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz

2001: Amerikalı Leland H. Hartwell ile İngiliz R. Timothy Hunt ve Paul M. Nurse









