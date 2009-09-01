Bağışıklığınızı güçlendirin!

Arınmanın anahtarı: Posa

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Yılmaz, liften zengin vitamin deposunun sebze ve meyveler olduğunu belirtiyor. Vücudun kullandığı ve ihtiyacı olan posanın, sindirime yardımcı ve bağırsakların çalışmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu açıklayan Yılmaz, tok tutma özelliği ile birlikte detox etkisinin de bulunduğunu sözlerine ekliyor. Yılmaz, vitamin ve minerallerin vücutta birer anahtar olarak kullanıldığını ve tüm fonksiyonlarda rol aldığını da belirtiyor.

Aminoasid'in gücü

Kaslarınızı desteklemek ve korumak adına protein ihtiyacınızı da her gün mutlaka karşılamalısınız. Protein, ağırlıklı olarak et, süt, yumurta gibi hayvansal besinlerden karşılanabilirken, bitkisel proteinden en zengin besin baklagil grubundan da faydalanmak mümkün. Buradaki püf nokta, kullanılan bu besinlerin fazla yağlı olmaması ve kızartma türevlerinden oluşmamasıdır.

Yağın sırrı

Yağ asitleri, özellikle hücrenin yenilenmesi korunması ve sinir sistemi için çok önemlidir. Fakat çoğu zarar azı karar olduğundan dikkatli tüketilmesi gereken bir besin grubudur. Aylin Yılmaz, yağ çeşitlerinden özellikle zeytinyağı, kanola yağı ve fındık yağının tercih edilebileceğini ama günde 3 tatlı kaşığından fazla tüketilmemesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Enerjinin merkezi

Enerji yeteli alındığında kaslarınız düzenli çalışmaya ve özellikle fazla yağ depolarından arınmaya başlarsınız. Yılmaz, "Günlük alınan enerjinin yarısından fazlası mutlaka karbonhidratlardan karşılanmalıdır. Tahıllar, meyveler, ekmek, pilav, makarna gibi besinler karbonhidratlardan oluşmaktadır. Her gün mutlaka sık ve azar azar alınmalıdır" açıklamasını yapıyor.

Zaman çözümü

Besinleri doğru zamanlarda aldığınızdan emin olduktan sonra sıra, en önemli, belki de en çok unuttuğumuz ve hep ertelediğimiz uygulamaya, vücudumuzun en çok ihtiyacı olan egzersize, yani spora geliyor. Kaslarımızı düzenli bir frekansta alıştırmalı, hormonları düzenli kullanmalı ve kan akımını hızlandırarak hücrelere detoks etkisi yaratmalıyız ki, hem harcadığımız enerji dengesini oluşturmalı hem de bedenimizi toksinlerden arındırmalı