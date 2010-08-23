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Politika

BAĞIŞ: 'HAYIR'CILARIN ÖNÜNDE PKK GELİYOR İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2010 02:22

-BAĞIŞ: 'HAYIR'CILARIN ÖNÜNDE PKK GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''(Hayır) cevabı verenlere bir bakın, en güçlü 'hayır'cıların önünde önce PKK geliyor'' dedi. Bağış, Sarıyer İlçe Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen iftara katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Bağış, Türkiye'nin önünü açmak için anayasa değişikliğini referanduma götürdüklerini belirtti. Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin önünü açacağını vurgulayan Bağış, ''Daha demokratik daha özgür, daha şeffaf ve daha zengin bir ülke olmak için 'evet' demenizi istiyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliğinden sorumlu bir Bakanı ve bir Başmüzakerecisi olarak rica ediyorum; paketin içeriğini iyice inceleyin. Bu paketin ülkemizin önünü açacağını gördükten sonra aklın yolu birdir. Okuduktan sonra hala 'hayır' diyen vatandaşım varsa ona da saygı duyarım. Türkiye'nin önünü açmak ve çocuklarımıza daha güçlü zengin ve demokrat bir Türkiye bırakmak istiyorsak, 12 Eylül'de hepimiz için bir vebal vardır. Ve ben hepinizin 'evet' diyeceğine inanıyorum'' diye konuştu. Bağış, muhalefetin halkı korkutarak bir propaganda zihniyeti yaratmaya çalıştığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:  ''(Hayır) cevabı verenlere bir bakın, en güçlü 'hayır'cıların önünde önce PKK geliyor. Sonra MHP ve CHP geliyor. Hükümet, acaba PKK ile anlaştı mı? diye dertleniyorlar daha düne kadar şehit cenazelerinden rahatsız olanlar, şimdi PKK'nın neden silah bıraktığından rahatsız oluyorlar. Bu ülkede bazıları her şeye paranoya zihniyeti ile yaklaşıyor. Anayasa değişikliğinin mükemmel olmadığını ben de biliyorum. Ama bu Türkiye için bir aşamadır. Keşke muhalefet bize destek verseydi de daha iyi bir anayasa yapsaydık. Ama destek olmadılar.'' Bağış, Anayasa değişikliği paketinin Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getireceğini ama Türkiye'nin daha iyilerine ihtiyacı olduğunu, bunu da Türk milletinin desteğiyle yapacaklarını dile getirdi.

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