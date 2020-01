Bağışçısından İngiltere Başbakanı'na 'ölü domuzla oral seks' suçlaması!

Muhafazakâr Parti’nin eski Başkan Yardımcısı ve bağışçısı Lord Michael Ashcroft ile Sunday Times siyaset editörü Isabel Oakeshott tarafından ortaklaşa kaleme alınan ‘Call Me Dave’ (Bana Dave de) adlı resmi olmayan biyografi kitabında İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Oxford Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarında ‘Piers Gaveston’ adlı öğrenci kulübüne girebilmek için cinsel organını ölü bir domuzun ağzına koyduğu iddiası yer aldı

İngiltere Başbakanı'na yakın kaynaklar, Cameron’ın aleyhindeki sansasyonel iddiaları kabul etmediğini belirtti. Kitabın yazarlarından Lord Michael Ashcroft’un, ‘önemli bir göreve gelmesine engel olduğu’ gerekçesiyle dört yıldır David Cameron’a karşı ‘savaş’ yürüttüğü söyleniyor.

The Guardian, Cameron’ın 2010 yılındaki genel seçimlerden sonra Ashcroft’a önemli bir görev sözü verdiği ancak bu sözü yerine getirmediğinin iddialar arasında olduğunu kaydederek, kitabın “Ashcroft’un başbakanla arasının nasıl açıldığının bir işareti” yorumunu yaptı.

Daily Mail gazetesi, kitaptaki iddiayı “Geleceğin başbakanının bedeninin özel bir kısmını bir hayvanın ağzına soktuğu iddia ediliyor” ifadesiyle okuyucularıyla paylaştı.

Ashcroft, iddia sahibinin kendisine üç kez geldiğini, her defasında daha fazla ayrıntı verdiğini ve olayın gerçekleştiği ana dair bir de fotoğrafın yer aldığını öne sürdüğünü yazdı. Ancak Ashcroft, iddia sahibinin bu fotoğrafı kendisine göstermediğini kaydetti.

Kitapta ayrıca, Başbakan'ın aynı dönemde marihuana içtiği ve evinde kokain partilerine izin verdiği iddiaları da yer alıyor.

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian ve Independent, Daily Mail’in böyle bir haber yaptığını okuyucularına duyursa da, Cameron ve kitabın yazarı Ashcroft ile ilgili siyasi çekişmeyi hatırlatmayı da ihmal etmedi.

Kitaptaki iddia, sosyal medyada ABD’deki ‘Watergate Skandalı’ndan esinlenerek #piggate etiketiyle yayıldı.

Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron, iddiayı Twitter’da “Vejetaryen olmaktan hiç bu kadar memnun olmamıştım” diye yorumladı.

Öte yandan Twitter'da 'Cameron’ın domuzu’ adında bir hesap da açıldı.

Hesaptan atılan parodi tweetlerden birinde,”Bu zor zamanda sizden özel hayatıma saygı duymanızı istiyorum” deniliyor.

Parodi hesabından atılan başka bir tweet'te, Başbakan Cameron'a hitaben "Tek gecelik bir ilişkiydi. Bana yazıp durmayı bırak" deniliyor.

.@David_Cameron it was a one time thing. Stop texting me.