-Bağış'a yumurta atan 2 öğrenci serbest İZMİR (A.A) - 09.12.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a yumurta atılmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye gönderilen 2 kişi serbest bırakıldı. Egeart Sanat Günleri'ndeki heykel açılışında dün akşam AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a yönelik yapılan yumurtalı saldırının zanlıları, Ege Üniversitesi öğrencileri A.B. ve E.Ç, ''Devlet büyüklerine hakaret, fiili saldırı'' suçlamasıyla İzmir Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından, olay sırasında slogan attığı tespit edilen A.B. serbest bırakıldı. Yumurta attığı belirtilen kız öğrenci E.Ç. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. E.Ç. de nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.