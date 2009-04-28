Bağış'a ayaküstü muayane!

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Beylikdüzü Belediyesi ziyareti sonrası görevli bir doktora ayaküstü muayene oldu.



Başbakan Recep Tayip Erdoğan, IDEF'09 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışının ardından Beylikdüzü Belediyesi’ne geçti.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun ile bir süre görüşen Erdoğan'a, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da eşlik etti. Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Erdoğan, vatandaşların alkışları arasında belediyeden ayrıldı.



Erdoğan'ın belediyeden ayrılışı sırasında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın görevli bir doktora boğazını göstermesi dikkat çekti.

