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Dünya

Bağış: Yunanistan’a güneş Türkiye’den doğar

Başmüzakereci Bağış, Yunanistan seçimleri öncesi Türkiye’nin, düşmanca bir tavırla seçim malzemesi edilmesine tepki gösterdi.

26 Eylül 2009 03:00

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ekim başında Yunanistan’da yapılacak seçimler öncesi Türkiye’nin, düşmanca bir tavırla seçim malzemesi olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Türkiye’deki seçimlerde Yunanistan’ın adının geçmediğini, hiçbir siyasi partinin böyle bir şeyi aklından bile geçirmediğini belirten Bağış, 'Türkiye ile uğraşmak Yunanistan’a yaramaz. Unutmasınlar, güneş Yunanistan’a Türkiye’den doğar. Makedonya’dan batar' dedi. Bağış, Harvard Üniversitesi Kennedy Yönetim Okulu’nda ‘Kazan-kazan İlişkisi: Türkiye ve AB’ başlıklı bir konferans verdi. Dünyadaki 1.5 milyar Müslümanın Türkiye’nin Avrupa serüvenini yakından takip ettiğini anlatan Bağış, 'Müslüman çoğunluğa sahip laik bir demokrasi olarak Türkiye, ‘medeniyetler çatışması’ senaryosunu boşa çıkarma şansına sahip' dedi.

Bağış, OECD tahminlerine göre Türkiye’nin 2017’ye kadar Çin ve Hindistan’dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü ülke olacağını söyledi. Kürt meselesinde hükümetin her bir vatandaşa tam ve eşit haklar sağlanması için bir demokratik girişim başlattığını kaydeden Bağış, 'Başbakan Erdoğan’ın dediği gibi hükümet, siyasi bedeli ne olursa olsun bu demokratikleşme sürecini tamamlamak için uğraşacak' dedi. Bağış şöyle konuştu: 'Türkiye’de biliyoruz ki demokratik haklardan kaynaklanan sorunlar yaşayan bazı grup ya da bireyler var. Türkiye’de geçmişte maalesef çocuklarına istedikleri ismi koyamayan, kendi ailelerinde istedikleri dili konuşamayan, istedikleri kitapları okuyamayan insanlar oldu. Ülkedeki herkesin, etnisitelerine, dinlerine ya da siyasi görüşlerine bakılmadan, kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit birer vatandaşı olarak hissetmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi vatanları olarak görmelerini sağlayacak yasal düzenlemeye gitmek gerekiyor.'

Harvard’da liderlik

Bu arada, Türkiye’nin AB sürecine Harvard Üniversitesi’nden destek geldi. AB Genel Sekreterliği ile Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government arasında imzalanan işbirliği protokolüyle özel bir burs programı oluşturuldu. Buna göre, Türkiye’nin AB sürecinde rol alacak bürokratlar, Harvard’a gönderilecekler. Programın amacı ise uzman bürokratların liderlik kapasitelerinin geliştirilmesi.

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