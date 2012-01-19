-Bağış: Yargımıza bir fırsat verilmeli ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Hrant Dink cinayeti davasında verilen karar hakkında kamu vicdanı rahatsızlığının aşikar olduğunu, ancak davanın temyiz sürecinin beklenmesi gerektiğini belirterek, "Yargımıza bir fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi. Bağış, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl'u makamında kabul etti. Kabul sırasında konuşan Bağış, Dink cinayeti davasındaki karar hakkındaki bir soru üzerine, kamu vicdanındaki rahatsızlık ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı hassasiyeti vurguladıklarını hatırlattı. Avrupa Birliği'nden de bu konuda çağrılar geldiğini ifade eden Bağış, "Yargımıza bir fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yargımızın daha temyiz süreci var. Bu işin Yargıtay süreci var. Onu bir görelim. Ondan sonra neticeyi birlikte değerlendirelim" dedi. Henüz bir netice almak için çok erken olduğunun altını çizen ve AB Komisyonu'nun da dava ile ilgili talepte bulunduğunu kaydeden Bağış, şöyle konuştu: "Ama gönül isterdi ki Roj TV ile ilgili olarak da Danimarka'ya benzer bir talepte bulunsunlar. Çünkü Danimarka mahkemeleri de Roj TV'nin bir terör örgütünün borazanı olduğunu tescil etti. Roj TV'nin PKK fonlarıyla yönetildiğini kabul etti, ama kapatmadı. Buradaki tezadı da AB'nin görmesi gerekirdi. Böyle 'dediğimi yap, yaptığımı yapma' zihniyetiyle AB maalesef kredibilite kaybına uğruyor. Ama Türkiye'nin kendi iç dinamikleri açısından Hrant Dink bu ülkenin vatandaşıdır. Katledilmiştir ve bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan delillerle ilgili olarak davanın üst düzey yetkilileri bile 'örgüt yoktur diyemem, delil yok' diyor. O zaman delillerin bulunması için daha sıkı bir çalışma, işbirliği gerekiyor ve Yargıtay'ın bu davayı nasıl ele alacağı da çok önemlidir. Ona bir fırsat tanımayı daha doğru buluyorum." Bağış, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda ise Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk vatandaşı ve soydaşın yaşadığını hatırlatarak, Almanya'nın Türkiye'nin dış ticaret konusundaki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. Almanya'nın AB dönem başkanlığı sırasında üç faslı açarak Türkiye'nin üyeliğine somut destek veren bir ülke olduğunu belirten Bağış, "Bugün Almanya'nın iç siyasetinde farklı siyasi tartışmalar olabilir, ama Alman milletinin, Almanya'nın Türkiye'nin AB sürecine destek verdiğini biliyoruz ve bu desteğin de devamını diliyoruz" diye konuştu. Bağış, gelecek hafta Münih'te Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili temaslarda bulunacağını belirterek, Büyükelçi Pohl ile bu konuda görüşeceğini söyledi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl da Türkiye'deki görevine 6 ay önce atandığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret etti. Pohl, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 ay önce Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'nin AB üyeliği için şartların oluşması konusunda elinden geleni yapmak için söz verdiğini hatırlattı. Geçen yıl Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün 50. yılının kutlandığını ifade eden Pohl, Almanya'da yaşayan Türklerin bu süre içinde birçok başarıya imza attığını da sözlerine ekledi.