-Bağış: Varsın fasıl açılmasın TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Rum dönem başkanlığında, 6 ay boyunca fasıl açmamanın Türkiye'ye hiç bir şey kaybettirmeyeceğini belirterek, ''6 aylık ilişkilerde Komisyon ve Avrupa Parlamentosu ile ilişkiler devam eder ama Rumlarla, dönem başkanı diye ilişki kurmayız'' dedi. Bağış, bakanlığının 2012 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bağış, ''Hiç bir ülkenin önüne çıkarılmayan siyasi engelleri önümüze çıkaran, hiç bir ülkeye uygulanmadığı kadar fasıl engellemesi yapan bir AB hiç eleştirilmeyecek de Türkiye Cumhuriyeti'nin Hükümeti eleştirilecek, bu haksızlık olur. AB'nin asıl endişe kaynağı, -yanlış anlaşılmasın- Ankara kriterleri değil, CHP iktidarlarının o geçmişte tek parti döneminden kalan kriterleridir, onların bir daha gelmemesi için bizim hep birlikte çalışmamız, çabalamamız lazım.'' dedi. CHP milletvekillerinin bu sözünü açmasını istemeleri üzerine Bağış, ''Geçmişte o anti demokratik, demokratik olmayan dönemlerde olduğu gibi, il başkanlarının aynı zamanda valilik yaptığı dönemlerin Türkiye'de bir daha yaşanmaması için...'' diye konuştu. -''Teröriste terörist diyebilsinler''- Kemal Burkay ile görüşmesi sorulan Bakan Bağış, kendisinden randevu talep eden Burkay ile görüştüğünü söyledi. Burkay'ın ''şiddet bitsin, kan dökülmesin'' dediğini, ''federasyon'' demediğini ifade eden Bağış, ''Deseydi cevabını da alırdı. Bölge halkını temsil ettiğini iddia eden insanların diyemediklerini dediği için Kemal Burkay'la görüştüm. Gönül isterdi ki bugün güneydoğuyu temsil eden milletvekilleri, AK Parti'li milletvekilleri gibi teröriste terörist diyebilsinler'' diye konuştu. Avrupa Birliği Bakanı Bağış, ''Rum dönem başkanlığında ne yapacaksınız?'' sorusunu da yanıtladı. Bir aday ülkenin dönem başkanlığı ile muhatap olduğu 2 tür toplantı olduğunu ifade eden Bağış, şöyle konuştu: ''Birisi fasıl açıp kapanma toplantıları. Biz bir yıldır fasıl açmadık. Rum dönem başkanlığında, 6 ay boyunca fasıl açmamak Türkiye'ye hiç bir şey kaybettirmez. Varsın fasıl açılmasın. Rum Kesiminin tam üyeliği, sizin partinizin iktidar ortağı olduğu 1999 Helsinki Zirvesinde alınan bir karardır. İkincisi de Ortaklık Konseyi toplantısı. Biz bu toplantıyı Fransa dönem başkanlığında bile tehir ettik, yine tehir ederiz. 6 aylık ilişkilerde Komisyon ve Avrupa Parlamentosu ile ilişkiler devam eder ama Rumlarla, dönem başkanı diye ilişki kurmayız.'' Türkiye'nin hedefinin Kıbrıs'ta kalıcı adil bir çözümü sağlamak olduğunu belirten Bağış, ''Bugün Türkiye'de Türkçülük yapmak kolaydır. Uluslararası platformlarda Türkiye'ye farklı hisler besleyen gruplar önünde gidip Türkiye'yi savunmak ayrı cesaret ister. Hamd olsun bizde de o bulunmaktadır'' diye konuştu. Bağış, ''KCK operasyonunun Kürt siyasetini değil, Kürtlerin üzerindeki terör örgütünün baskısını tasfiye eden bir operasyon olduğunu'' vurguladı. KCK tutuklamalarıyla ilgili yargı sürecinin sürdüğüne dikkati çeken Bağış, ''Ancak KCK'nın ovada siyaseti amaçladığını söyleyemeyiz. Kandil'den yönetilen bir yapı, nasıl demokrasi getirebilir, bunu anlamakta zorlanıyorum'' diye konuştu.