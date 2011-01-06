-BAĞIŞ: TÜRKİYE'YE DUVAR DEĞİL KÖPRÜ KURSUNLAR İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yunanistan'ın, kaçakların geçişini engellemek için Türkiye sınırına tel öreceği konusuyla ilgili olarak, ''Ha duvar olmuş, ha tel örgü olmuş. Aslında çok da bir fark yok. Türkiye'nin vatandaşlarına yönelik birşey değil. Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere gitmeye çalışan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına yönelik'' dedi. Bakan Bağış, Türkiye Sinema ve AudioVisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Engin Yiğitgil'i ziyaret etti. Basın kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Yiğitgil, Bakan Bağış'a kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar ve verdiği destekten dolayı şilt verdi ve ''Suyun İki Yakasında Barış Kalemleri'' adlı kitabı hediye etti. Egemen Bağış, kitabı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini, daha sonra da kitabı, Türkiye'ye gelecek olan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'ya hediye edebileceklerini söyledi. Bakan Bağış, bir ay önce Vakıf ile Danimarka'da, Türkiye'nin çok önemli bir sanat çalışmasını yaptıklarını ve bu nedenle teşekkür ziyaretinde bulunduğunu kaydetti. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Türkiye'nin AB sürecinde kültür ve sanatının daha iyi tanıtılması için bir protokol imzaladıklarını belirten Bağış, Türkiye'nin kültür ve sanatıyla, zihinlerdeki duvarları yıkmak için beraber neler yapabileceklerini konuştuklarını dile getirdi. -''ZİHİNLERİNDEKİ DUVARLARI DELEBİLİYORSUNUZ''- Bu çerçevede TÜRSAK'a bir talepte bulunduklarını ifade eden Bakan Bağış, şunları söyledi: ''AB üyesi ülkelerde 'eksik olan yıldız', AB'nin bayrağındaki yıldızları anımsatan, ama onun içindeki eksiğin Türkiye olduğunu net bir şekilde vurgulayan bir mesajla, bir sloganla çalışma başlattık. O da Türkiye'nin özellikle imaj sorunu yaşadığı Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerde, Türkiye'nin farklı boyutlarını, kültürünü, sanatını, sinemasını, dansını, müziğini ön plana çıkararak, aslında ön yargıların ne kadar derin olduğunu bir şekilde göstermek istedik. Danimarka'da çok güzel bir projeyi gerçekleştirdik. Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Şu anda da Hollanda'da bir projeyi gerçekleştireceğiz. Şubat sonu gibi Hollanda'ya gittiğimizde, orada da Türk filmiyle, müziğiyle, dansıyla bir çıkartma yapacağız. Oradaki birtakım yanlış intibaların düzelmesi için yine hep birlikte el ele vereceğiz. Türkiye, kültürü, sanatı hepimizin. Bunun iktidarı, muhalefeti, sağı, solu, Kürtü, Türkü, Çerkezi olmaz. Kültürümüzün daha iyi tanınması için, hep beraber çalışacağız.'' Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, ''Avrupa'' kelimesinin Anadolu'da yaşamış bir prensesin, ''Paris'' kelimesinin ise Anadolu'da yaşamış bir prensin adı olduğunu belirtti. Türk kültürünün köklerine inildiğinde, Avrupa ile çok fazla ortak paydanın bulunduğunun görüldüğünü dile getiren Bakan Bağış, ''Bunu gizlemek, görmek istemeyen, bunu saklamaya çalışan zihniyetler var. Bugün Berlin'de yıkılan duvarın Meriç'in kıyısında yeniden inşa etmeye çalışılan çarpık zihniyetler de var. Asıl ihtiyaç olan yeni duvarlar yapmak değil, zihinlerdeki duvarları yıkmaktır. O duvarları da siyasetle yıkmak kolay değil. O duvarları kültürle, sanatla, müzikle yıkmak daha kolay. Çünkü, o zaman, kalplerine, ruhlarına ulaşabiliyorsunuz. Zihinlerindeki duvarları delebiliyorsunuz'' diye konuştu. -SORULAR- Daha sonra Bakan Bağış, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Yunanistan'ın, kaçak geçişleri engellemek için, sınıra tel örgü örmesi söz konusu, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Duvardan tele dönülmüş'' sorusu üzerine Bakan Bağış, ''Ha duvar olmuş, ha tel örgü olmuş. Aslında çokta bir fark yok. Türkiye'nin vatandaşlarına yönelik bir şey değil. Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere gitmeye çalışan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına yönelik. Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Somali, Hindistan gibi" dedi. Farklı ülkelerden gelip, Türkiye üzerinden Yunanistan'a, Yunanistan üzerinden AB'ye giden kaçaklarla ilgili bir süreç olduğunu aktaran Bakan Bağış, şöyle konuştu: ''Aslında biz bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımızla birlikte, geri kabul anlaşmasının müzakeresini yürüttük. 4 yıl süren bir müzakere süreci gerçekleştirdik. AB Komisyonuyla Türkiye üzerinden giden bu kaçaklar yakalandığı zaman ülkelerine nasıl, hangi koşullarda insani şekilde barındırılarak ülkelerine gönderilecekler. Bunların şartlarını benimsedik. Ama bazı AB üyesi ülkelerin AB adına müzakereleri yürüten diplomatların ortak noktasında uzlaşamamaları nedeniyle, şu anda o geri kabul anlaşması imzalanmadı. Biz bu konuda Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tür duvarların, çokta fazla birşeyi değiştireceğini inanmıyorum. Çünkü eskiden Fas'tan, Cezayir'den, Portekiz'den AB'ye giren göçmenler, şimdi başka yerlerden Türkiye üzerinden Yunanistan sınırını geçiyorlar. Oralara duvar örerseniz, AB'nin beyaz Rusya sınırında, Ukrayna, Rusya sınırında yine kaçak göçmen sorunu yaşanacaktır. Kafaya koymuş, kendi hayatını riske atmış bir göçmeni durdurmanın yolları duvar örmek değil, tam aksine onların ülkesiyle işbirliği yapmak ve onları ülkelerinde daha rahat yaşam koşullarına kavuşturmak olmalıdır.'' ''Yunanistan'a öneriniz nedir?'' sorusuna Egemen Bağış, Yunanistan'ın, AB ülkesi üyelerle istişare ederek, birtakım çalışmalar yapması gerektiğini bildirdi. Komisyonunda Yunanistan'ı eleştiren açıklamalar yaptığını kaydeden Bakan Bağış, ''Yani diğer üye ülkelerin de bu konuya yaklaşımı çok sıcak olmadı. Bugün Yunanistan'ın Başbakanı Erzurum'a gelecek. Bu aslında ilişkilerimizin değişmesinin önemli bir boyutudur. Eskiden Eurovision yarışmaları yapıldığı zaman, Yunanistan şarkısını söylediği zaman bizim devlet kanalımız reklam arası verirdi. Onu kapamaya, seyircilerden gizlemeye çalışırdı. Ama şimdi Yunanistan'ın Başbakanı, Başbakanımızın davetine geliyor. Ankara'ya İstanbul'a kadar değil, Erzurum'a kadar geliyor ve geceyi orada geçiriyor'' Bakan Bağış, ''Bu konu da gündeme gelecek midir? sorusuna, ''Tabii mutlaka gündeme gelecektir. Yunanistan Başbakanının bu konudaki düşüncelerini öğrendikten sonra, daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğimizi inanıyorum. Tekrar ediyorum, AB'nin yeni duvarlara değil, aslında zihinlerdeki duvarları yıkmaya ihtiyacı var, bu ön yargılardan kurtulmaya ihtiyacı var'' dedi. AB'de, bir ekonomik ve enerji krizi yaşandığını, yaşlanma sorunu olduğunu anlatan Bakan Bağış, ''AB'de birçok açıdan üstüne gidilmesi gereken sorunlar var. Türkiye bütün bu sorunların çözümünde kilit bir ülke. Onun için Türkiye ile olan sınırlara duvar değil, köprü kurmaya ihtiyaçları var. Türkiye AB'nin sorunlarını çözmesinde çok önemli bir ülke olacaktır. Bizim sloganımız belli durmak yok yola devam'' diye konuştu.