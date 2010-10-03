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Politika

BAĞIŞ: TÜRKİYE YAPILMASI GEREKENLERİ YAPIYOR İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2010 00:23

-BAĞIŞ: TÜRKİYE YAPILMASI GEREKENLERİ YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eksen kayması tartışmalarına ilişkin, ''Türkiye ekseninden kaymıyor, 21. yüzyılda yapılması gerekenleri yapıyor'' dedi.  Bağış, eski ABD Başkanı ve Laureate International Üniversitesi Onursal Başkanı Bill Clinton'ın İstanbul Bilgi Üniversitesinde verdiği konferanstan önce yaptığı konuşmada, Clinton'ı, kendi seçim bölgesi olan İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Clinton'ın, 1999 yılında Türkiye'yi ziyaret ettiğinde TBMM'de tarihi bir konuşma yaptığını anımsatan Bağış, ''Bill Clinton, TBMM'de tarihi bir mesaj vermiş ve 'Türkiye'nin geçmişi, 20. yüzyılı anlamak için önemlidir, ancak daha da önemlisi, Türkiye'nin geleceğinin 21. yüzyılı şekillendireceğidir' demişti'' diye konuştu.  Bağış, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğini hatırlatarak, ''Biz bütün ülkenin hükümetiyiz ve hepsine hizmet etmeyi hedefliyoruz. Sizin ziyaretinizin ardından çok büyük değişiklikler oldu, büyük değişimler yaşandı, Türkiye daha da demokratikleşti'' dedi.  Bugün dünyanın çok daha gergin olduğunu ifade eden Bağış, dünyada herkesin teknolojik, kültürel ve ekonomik olarak birbirine daha bağımlı olduğunu, ekonomik krizin kendesini net olarak gösterdiğini kaydetti. Bağış, Türkiye'nin ekonomik büyümesine de işaret ederek, Türkiye'nin ekonomik ilerlemesiyle komşularına da örnek teşkil ettiğini vurguladı.

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