-BAĞIŞ: TÜRKİYE KUPONLARIN FAVORİSİ ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Genel Sekreterliği (ABGS) Kupası Koşusu kupa töreninde, Türkiye'nin artık "son ayakta yatan" bir ülke olmaktan kurtulduğunu, "kuponların favorisi haline geldiğini söyledi. Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin (ABGS) ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Ankara Hipodromu'nda düzenlenen "ABGS Kupası Koşusu"nu izledi. Jokey Erhan Yavuz'un bindiği "Chantalle Rua" isimli atın kazandığı koşu sonrası kupayı, kazanan atın sahibi Murat Cavcav adına Asım Dutal'a veren Bağış, ABGS Koşusu ile bir geleneği başlattıklarını belirtti. TJK'ya, katılımcılara ve konuk Büyükelçilere teşekkür eden Bağış, Avrupa Günü'nün bu yıl 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlattı. "Her ne kadar bu koşu birkaç dakika sürse de, Türkiye'nin AB koşusu 52 yıldır sürüyor" diye konuşan Bağış, "Hani derler ya, 'at koşar, baht kazanır'; AB sürecinde de ilk 45 yıl bahtımız kapalıydı" dedi. 17 Aralık 2004'te, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Brüksel'de "masaya yumruğunu vurmasına kadar" bunun sürdüğünü belirten Bağış, Türkiye'nin AB sürecinin, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin, hatta küresel barışın meselesi haline geldiğini belirtti. Bağış, "Artık Türkiye son ayakta yatan bir ülke olmaktan kurtuldu. Kuponların favorisi haline geldi" -"AB ÜLKELERİNE ÇOK SAĞLAM TÜYOLARIMIZ VAR" Türkiye'nin, AB üyesi ülkeler için "çok sağlam tüyoları" olduğunu söyleyen Bağış, Türkiye'nin bugün Avrupa'nın gerçekten ihtiyaç duyduğu bir ortak, partner olduğunu kaydetti. Bağış, "Avrupalı müttefiklerimizin de, artık son düzlüğe girdiğimiz bu dönemeçte, Türkiye'nin önemini anlamalarının vakti geldi" diye konuştu. Kupa töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağış, AB üyesi Büyükelçilerin Türkiye'nin AB süreci hakkında ne düşündüklerinin sorulması üzerine, "Büyükelçiler, koşu öncesi tahminlerde bulunmuşlar. O konularda yanıldıklarına şahit oldum. Türklerin potansiyeli konusunda da yanılgı içinde olduklarını kendilerine söyledim" dedi. Türkiye'nin "gücünün farkına varmaları gerektiğini" söylediğini belirten Bağış, "Türkiye size sürpriz yapabilir, onun için verdiğim tüyoları dikkate alın dedim" diye konuştu. Türkiye'nin, daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak için "dört nala koştuğunu" belirten Bağış, Türkiye'de herkesin istikrar ve kalkınma istediğini, herkesin "Türkiye'nin dört nala koşusuna devam etmesini istediğini" kaydetti. Bağış, AB içinde Schengen vizesi konusunda sorunlar çıktığı yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine, bir gazetenin "Schengen, yengen oldu" manşetini, çok espritüel bulduğunu söyledi. AB'nin kendi içinde bir takım sıkıntıları olduğunu, diyalog eksikliği olduğunu belirten Bağış, "T.C. vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin ise son derece haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğunu her vesileyle dile getirdiklerini" ifade etti. Bağış, "Bu, Türkiye gibi bir ülkenin hak ettiği bir konumdur" diyerek, bu konudaki "çarpık uygulamaları" her fırsatta yüzlerine vurmaya devam edeceklerini kaydetti. Bir gazetecinin "Türkiye'nin AB sürecini koşuya benzetmesi bağlamında, ABGS koşusuna protesto olduğunu, daha sonra bu protestonun iptal edildiğini" hatırlatması üzerine Bağış, "İngiltere'nin de AB sürecinde iki kez protesto yediğini, ancak azmederek üye olduğunu" söyledi. Müzakere sürecini tamamlayıp üye olmayan ülkelerin de bulunduğunu belirten Bağış, "Gün bizim bu konuda karar vereceğimiz gün değildir. Protesto hakkımızı kullanacaksak, bu konuda karar vereceğimiz gün değildir. Biz önce müzakerelerimizi bitireceğiz, Türkiye'nin standartlarını yükselteceğiz" diye konuştu.