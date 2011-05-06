-BAĞIŞ: TÜRKİYE ÇÖZÜMÜN ANAHTARIDIR İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'nin birçok konuda mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin tüm bu sorunlara çözüm üretmek için anahtar ülke olduğunu söyledi. AB Genel Sekreterliğince, Princess Otel'de düzenlenen ''AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması'' ödül törenine katılan Bağış, İstanbul'un, batı ile doğuyu sentezleyen, medeniyetlerin, dinlerin, kültürlerin, fikirlerin, düşüncelerin, teorilerin ve insanların buluştuğu bir bölge olduğunu kaydetti. İstanbul'un, Avrupa ve Asya'nın birleştiği yer olduğunu ifade eden Bağış, ''Bu binadan çıktığınızda camiye, diğer taraftan sinagoga, aynı parametreden farklı bir yöne yürürseniz de kiliseye ulaşmış olursunuz. Ruhsal yönden değil de fiziki yönden tatmin olmak istiyorsanız hamama da gidebilirsiniz. Burası ibadet yerlerinin, medeniyetlerin, kültürlerin yıllardır beraber yaşadığı bir yer'' diye konuştu. Bu özelliklerin, Türkiye'nin AB'ye vereceği en büyük katkılardan olduğunu dile getiren Bağış, şunları söyledi: ''Bana, 'Türkiye'nin AB'ye üye olmasını engelleyen en büyük şey ne?' diye soracak olursanız, 'ön yargı' derim. Bu ülkedeki ön yargı ve Avrupa'daki ön yargı... Hepimizin sorumlulukları vardır. AB birçok konuda mücadele ediyor. Örnek vermek gerekirse ekonomik, enerji krizleri, entegrasyon, işbirliği ihtiyacı, terörizmle savaşmak gibi. Bütün bu sorunlarda Türkiye çözüm üretmek için anahtar ülkedir. Her birinizden Türkiye'nin AB'ye katılma sürecinde gönüllü olmanızı istiyorum. Yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da birtakım sorunları çözmek adına yardımcı olacaksınız.'' Törende daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.