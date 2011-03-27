-BAĞIŞ: TÜRKİYE BATIYA SIRT ÇEVİRMİYOR BRÜKSEL (A.A) - 27.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Doğu ile Batı arasında asırlardır köprü olan Türkiye'nin Batıya sırt çevirmediğini, şimdi yaşananların köprü rolünün güçlenmesi olduğunu" belirtti. Bağış, Amerikan düşünce kuruluşu Alman Marshall Forumu'nun (GMF) düzenlediği Brüksel Forumu'nun "Türkiye, 'Sıfır Sorunlar' ve AB' oturumunda konuştu. AB'nin bir barış projesi olduğuna vurgu yapan Bağış, "AB, Türkiye'nin katılımıyla sadece küresel barış projesi olacak" ifadesini kullandı. Son dönemde yaygınlaşan "Türkiye'nin sırtını Batıdan çevirdiği" veya "Batının Türkiye'yi kaybettiği" şeklindeki tartışmaları reddeden Bağış, "Doğu ile Batı arasında asırlardır köprü olan Türkiye Batıya sırt çevirmiyor. Şimdi yaşanan köprü rolünün güçlenmesidir" diye konuştu. Başmüzakereci Bağış, AB'ye, "Son olaylarda bir taraftan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine demokratik, şeffaf ve hukuk devleti olmaları tavsiyesinde bulunuyorsunuz, diğer yandan bu yolda ilerleyerek bölge ülkelerinin ilham kaynağı olan Türkiye'ye hak ettiği şekilde davranmıyorsunuz. Bu çelişkiyi onlara izah edemezsiniz" eleştirisinde bulundu. Bağış, AB'nin ortak çıkarı ilgilendiren konularda Türkiye ile stratejik diyalogda samimiyse, önceki genişleme dalgalarında olduğu gibi Türkiye'nin aday ülke olarak AB zirvelerine davet edilmesi gerektiğini vurguladı. -LEIGH'E CEVAP- Türkiye'de AB reformlarının yavaşladığını söyleyen AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Michael Leigh'ye "Bizzat sizin ilerleme raporu aksini söylüyor, Türkiye'nin tüm fasıllarda ilerleme kaydettiğini söylüyor" diyen Bağış, Türkiye'nin AB yolunda ilerleme istediğini, ama "tünelin ucunda ışık görmek de istediğini" belirtti. Bağış, siyasi engeller olmasaydı Türkiye'nin bugün toplam 35 fasıldan 29'unu açmış ve 13'ünü kapatmış durumda olacağına işaret etti. Leigh'nin Kars'taki insanlık anıtının yıkılma kararına dayanarak Türkiye'nin Ermenistan'la barış iradesini sorgulaması üzerine, "anıtı görüp görmediğini" soran Bağış, "hayır" cevabını aldı. Bunun üzerine Leigh'e, "önce gidip anıtı görmesini" tavsiye eden Bağış, anıtın yıkım kararının Ermenistan'la hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı. Kars halkının Ermenistan'la ilişkilerin geliştirilmesine destek verdiğini, çünkü bu durumda artacak ticari ilişkilerin en büyük faydasının bölge halkına olacağını anlatan Bağış, "Ama halk bu ucube heykele karşı. Çünkü heykelin mimarisi toplumun eğilimlerine uygun değil. Halk, seçim kampanyasında heykeli kaldıracağını söyleyen belediye başkanına oy verdi" diye konuştu. Bağış, Ergenekon soruşturması kapsamındaki son gelişmelerle ilgili endişelerini dile getire Leigh'e, "Bizzat sizin ilerleme raporunda Ergenekon davasının Türkiye'deki demokrasi ve hukukun işleyişi açısından büyük bir fırsat olduğu belirtiliyor" hatırlatmasında bulundu. Savcılığa göre soruşturmanın "Türkiye'de seçilmiş hükümeti demokratik olmayan yollarla devirmek için eylemlerde bulunduğu iddia edilen bir yapılanmaya yönelik olduğunu" anımsatan Bağış, her demokratik ülkede bu tür iddiaların soruşturulacağını ve Avrupa'da Gladyo davasını sonuçlandıran İtalya başta olmak üzere bazı ülkelerin benzer süreçlerden geçtiğini belirtti. Başmüzakereci Bağış, savcılığın, tutuklanan gazetecilerin, gazetecilik faaliyetleri kapsamında gözaltına alınmadıklarını açıkladığını hatırlatarak, yargı bağımsızlığına saygılı şekilde sonucun beklenmesini istedi. -WEXLER'E: "LİEBERMAN'IN SÖZLERİ VE YAKLAŞIMLARI SORGULANMALIDIR"- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'nin İsrail politikasını yeniden düşünmesini tavsiye eden ABD Kongresi'nin eski Demokrat üyesi ve merkezi Washington'da olan Ortadoğu Barışı İçin S. Daniel Abraham Merkezi Başkanı Robert Wexler'a, "Politikasını yeniden düşünmesi gereken biri varsa öncelikle İsrail Dışişleri Bakanıdır. Sayın (Avigdor) Lieberman'ın sözleri ve yaklaşımları sorgulanmalıdır" cevabını verdi. Bağış, Türkiye'nin asla İsrail devletine ve halkına düşmanlık beslemediğinin ve İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşayabilmesi için birçok arabuluculuk çabasında bulunduğunun altını çizdi. İsrail'in Mavi Marmara gemisinde 9 Türk vatandaşını katlettiği için özür dilemesini isteyen Bağış, bu olayın kaza gibi gösterilemeyeceğini, çünkü çok yakın mesafeden öldürmek kastıyla ateş edildiğinin kanıtlandığını ifade etti. Bağış, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'nin kimsenin petrolünde ve toprağında gözünün olmadığını, bölgeye 500 küsur yıllık ortak tarih penceresinden baktığını, barış, refah, istikrar ve demokratik reformlar istediğini belirtti.