Bağış: Türk sorunu değil, akıl sorunu

AB Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu Başkanı Fransız Parlamenter Alain Lamassoure'un açıklamalaırnı değerlendirdi. Egemen Bağış, ''Türkiye'nin AB entegrasyon sürecini, AB için bir Türk sorunu olarak değerlendirmek hadsizliktir'' dedi.

Lamassoure'un, ''AB'nin sınırları konusu artık kapanmıştır. Türk sorunu, ne Türkler ne de Avrupalılar ortak olmak istemedikleri için artık gündemden kalkmıştır'' demişti.

Bağış, şunları söyledi:

''Kara kaplı defterler açılmaya başlanırsa bundan kimin zararlı çıkacağını hesap etsinler. O zaman Türk sorunuyla mı yoksa muhakeme sorunuyla mı karşılaşacaklarını görürler

Defter kapatmak kolaydır ama o defteri yeniden açmak zordur. Hele eski defterleri karıştırmak acıdır. Defter kapatmak isteyenlerin defteri dürüldüğünde anlayacaklar ki çok geç oldu. O yüzden defter kapatma yerine, o defterden yeni beyaz sayfalar açmaya kafa yorsalar, kendileri için daha iyi olur.

Türkiye'nin AB entegrasyon sürecini, AB için bir Türk sorunu olarak değerlendirmek hadsizliktir. Böyle düşünenler için Türk sorunu değil, akıl sorunu tanımlaması yapmak daha doğru olur. Gerçekleri görecek kadar akıl ve kalp gözleri açık olanlar, şunu görüyor; AB için Türk sorunu yoktur, Türk fırsatı vardır.''