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Politika

Bağış: Soykırım yok diyorum, gelin tutuklayın

İsviçre'nin Zürih kentinde Sezen Aksu konserini izleyen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci...

29 Ocak 2012 02:00

T24 - İsviçre'nin Zürih kentinde Sezen Aksu konserini izleyen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "1915 olayları soykırım değildir diyorum, gelsinler beni tutuklasınlar" dedi. 



Bakan Bağış, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının ardından geçtiği Zürih'te Sezen Aksu'nun konserini izledi. Bağış burada yaptığı açıklamada, Fransız Senatosu’nda kabul edilen Ermeni yasa teklifine değindi. "Fransa'da akıl sahiplerinin akıl sahibi olmayanlardan fazla olduğuna inanıyoruz" diyen Bağış, İsviçre'nin soykırımı reddetmenin suç olduğu bir ülke olduğunu hatırlattı.


'KAĞIT PARÇASINDAN ÖTEYE GİTMEZ' 

Egemen Bağış, "Biz İsviçre'deyiz ve ben diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir, gelsinler beni tutuklasınlar" dedi. Bakan Bağış, bu tür çabaların yaşama şansı olduğuna inanmadığını bunların bir kağıt parçasından öteye gitmeyeceğini söyledi.

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