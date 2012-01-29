Bağış: Soykırım yok diyorum, gelin tutuklayın

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'KAĞIT PARÇASINDAN ÖTEYE GİTMEZ'



Bakan Bağış, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının ardından geçtiği Zürih'te Sezen Aksu'nun konserini izledi. Bağış burada yaptığı açıklamada, Fransız Senatosu’nda kabul edilen Ermeni yasa teklifine değindi. "Fransa'da akıl sahiplerinin akıl sahibi olmayanlardan fazla olduğuna inanıyoruz" diyen Bağış, İsviçre'nin soykırımı reddetmenin suç olduğu bir ülke olduğunu hatırlattı.Egemen Bağış, "Biz İsviçre'deyiz ve ben diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir, gelsinler beni tutuklasınlar" dedi. Bakan Bağış, bu tür çabaların yaşama şansı olduğuna inanmadığını bunların bir kağıt parçasından öteye gitmeyeceğini söyledi.