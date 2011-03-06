-BAĞIŞ, SON GÖZALTILARI DEĞERLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamındaki son gözaltılara ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığın bugün yaptığı açıklamada, 'Gözaltına alınan şahıslar meslekleriyle ilgili faaliyetlerinden dolayı değil, başka faaliyetlerden dolayı gözaltına alınmıştır' denildiğini belirterek, ''Eğer onların ifade özgürlüğüne karşı bir kasıt varsa onların en büyük savunucusu tabii ki biz oluruz. Ama kanunları çiğnemişlerse bir takım suç unsurlarıyla birlikte bu ülkenin huzuruna, demokrasisine karşı adımlar atmışlarsa onların karşısına da yine bizler dikiliriz'' dedi. Şile Spor Salonu'nda düzenlenen ''Şile Toplu Konut Tanıtım Şöleni''nde konuşan Bağış, Türkiye'nin her yerinde çok büyük bir kalkınma hamlesinin devam ettiğini ancak Türkiye'nin hala çözülmesi gereken sorunları bulunduğunu söyledi. Bağış, uzun yıllardır Şile'de evinin bulunduğunu ve tatilini burada geçirdiğini belirterek, ''Ailemle birlikte benim sığındığım limanım Şile olmuştur'' dedi. -GÖZALTILAR- Konuşmasında ''Ergenekon'' soruşturması kapsamındaki son gözaltılara da değinen Bağış, şunları dile getirdi: ''Türkiye'de bazen sapla samanı karıştırmak isteyenler oluyor. Türkiye'nin bağımsız yargısı çeteleşmeyle mücadele ederken birilerini gözaltına aldığı zaman 'Aman onları niye gözaltına aldınız?' diye hükümete yüklenmeye kalkıyorlar. Bizim iktidarımızda, bizim en güçlü olduğumuz dönemde aynı bağımsız yargı bizim partimize karşı kapatma davası açtı. Biz gıkımızı çıkardık mı? Gittik, savunmamızı yaptık. Aynı bağımsız yargı bu kardeşinizi, 'Millet ne ise vekili o' dediği için yargıladı. Biz gıkımızı çıkardık mı? Gittik savunmamızı yaptık. Bugün savcılık açıklama yapmış, 'Gözaltına alınan şahıslar meslekleriyle ilgili faaliyetlerinden dolayı değil başka faaliyetlerden dolayı gözaltına alınmıştır' diye. Şu iddianame çıksın görelim bakalım, meslekleri dışında hangi faaliyet içindelermiş ki ona göre biz de karar verelim. Ama eğer onların ifade özgürlüğüne karşı bir kasıt varsa onların en büyük savunucusu tabii ki biz oluruz. Ama kanunları çiğnemişlerse bir takım suç unsurlarıyla birlikte bu ülkenin huzuruna, demokrasisine karşı adımlar atmışlarsa onların karşısına da yine bizler dikiliriz. Çünkü biz bu ülkede hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşları kucaklıyoruz. Bu ülkenin huzura, refaha kavuşmasını istiyoruz. Bu ülkede bir daha kardeşin kardeşe kem gözle bakmasına son vermek istiyoruz. Milli birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz.''