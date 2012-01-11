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Dünya

Bağış ''Snow Meeting''in açılış resepsiyonuna katıldı VİLNİUS (A.A)

11 Ocak 2012 23:20

-Bağış ''Snow Meeting''in açılış resepsiyonuna katıldı VİLNİUS (A.A) - 11.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa'nın ihtiyacı olan enerji kaynaklarının yüzde 70'inin Türkiye civarında olduğunu belirterek, ''Eğer birisi bu enerji kaynaklarının transferi için 'wireless' bir teknoloji geliştiremezse Türkiye'nin işbirliği şarttır'' dedi. Bakan Bağış, Litvanya'nın Başkenti Vilnius yakınlarındaki Trakai Kalesi'nde düzenlenen ''Snow Meeting''in açılış resepsiyonuna katıldı. Bağış, resepsiyonda yaptığı konuşmada, güvenlik ve teröre karşı işbirliğine değinerek, Avrupa'nın ortasında ''kara delikler''in bırakılmaması gerektiğini söyledi. Güvenlik sorunları ve mevcut ekonomik krizle ülkelerin tek başına mücadele etmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Bağış, ''Avrupa'nın bugün karşı karşıya olduğu tüm sorunların çözümünde Türkiye kilit ülkedir. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının yüzde 70'i Türkiye civarında. Eğer birisi bu enerji kaynaklarının transferi için 'wireless' bir teknoloji geliştiremezse Türkiye'nin işbirliği şarttır'' diye konuştu.

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