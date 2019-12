-Bağış: Sedece reform sürecimizi kamçılarlar İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Avrupa'da kimileri bizim müzakere sürecimizi durdurmak için hala uğraşıyor. Açık ve net söylüyorum, her yerde de vurguluyorum. Anlamayanlar da anlasın istiyorum. Müzakere sürecimizi etkileyebilirler ama reform sürecimizi sadece kamçılarlar" dedi. Bağış, İstanbul Valiliğinin, ''Avrupa Birliği'ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2011 Yılı 3. Toplantısı'' ve ''AB Farkındalığı İstanbul'da Şekilleniyor'' projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi'' sertifika törenine katıldı. Bağış, bu toplantıların, gençlere neyin ne olduğunu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve bu süreçte Türkiye'nin neleri başarabildiğini anlatabilmek açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Bugün bir kez daha Ortaköy'deki AB Bakanlığı temsilciliğini açmakla ne güzel iş yaptığını gördüğünü dile getiren Egemen Bağış, şöyle konuştu: ''Orada ağırladığımız her yabancı konuğa, 'Bakın şuradan 50 metre yürürseniz Ortaköy Camisi'ne, 60 metre yürürseniz kiliseye, 70 metre yürümeyi tercih ederseniz, bir sinagoga ulaşırsınız, ama amacınız ruhani temizlik değil, fiziksel temizlikse karşıda da Mimar Sinan'ın yaptığı hamama ulaşırsınız' dediğiniz zaman, Avrupalı konuk 'Bir saniye' diyor. Bir şey görüyor. 700 yıldır, bu şehirde, camiler, kiliseler, havralar, insanlara, birlikte huzur vermiş. Avrupa'nın bugün sağlamaya çalıştığı o hoşgörü, bizim genetik kodumuzda var. Onun için Türkiye'nin, AB'ye katacağı çok, ama çok önemli özellikler var. İstanbul, Doğu'nun en batılı, Batı'nın en doğulu şehri. Burada sadece kıtalar buluşmuyor, medeniyetler birbiriyle, arz talep ile tüketiciler mamulleriyle, enerji kaynakları tüketicileri ile buluşuyor. Hepsinden önemlisi, barışı arayanlar, İstanbul'da buluşuyor. Bugün birbiri ile geçinemeyen ülkelerin yöneticilerini Türkiye, İstanbul'da ağırlıyor. Uluslararası firmaların yıllık toplantılarını yapmak için birinci tercihi İstanbul olmaya başladı. Bunlar, Avrupa'daki ön yargı duvarlarını kırmamıza vesile oluyor. Bu ülkeye gelip, insanların içtenliğini, konukseverliğini gören bir Avrupalı'nın Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkması çok zor hale geliyor.'' Avrupa Birliği Bakanı Bağış, İstanbul'un AB için önemine değinerek, ''İstanbul'suz bir Avrupa eksiktir, fakirdir, düşünülemez. Avrupa için Viyana, Paris, Berlin ne kadar önemliyse, İstanbul en az onlar kadar önemlidir. İstanbul Avrupalı bir şehirdir, Avrupa şehridir'' dedi. -''Avrupalılara örnek olmak''- AB sürecinin, Türkiye'de farklılıkları zenginlik olarak görmenin vesilesi olduğunu ifade eden Bağış, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: ''Avrupa'da kimileri bizim müzakere sürecimizi durdurmak için hala uğraşıyor. Açık ve net söylüyorum, her yerde de vurguluyorum. Anlamayanlar da anlasın istiyorum. Müzakere sürecimizi etkileyebilirler ama reform sürecimizi sadece kamçılarlar. Belki fasıl açılıp kapanma dönemlerinde farklı bir dönemi yaşıyor olabiliriz ama reform sürecinde hiç bir yavaşlama yoktur. Bunları yaparken, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Atatürk'ün hedef gösterdiği, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma idealine hizmet ediyoruz. AB, bugün çağdaş medeniyetler seviyesinin önemli bir göstergesidir. Ama büyük Atatürk, 'Çağdaş medeniyet seviyesini yakalamak' dememiş, 'Üstüne çıkmak' demiş. Onun için bize düşen görev AB standartlarını yakalamak değil, üstüne çıkmak. Avrupalılar'a da örnek olmak. Nasıl bugün Doğu'daki ülkelere ilham kaynağı oluyorsak, Avrupalılar da nasıl ekonomik büyüme potansiyelimizi örnek almak için çaba içine girdiyse, her alanda doğuya da batıya da kuzeye de güneye de ilham kaynağı olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu vatanı hak ettiği potansiyele çıkarmak boynumuzun borcu. Onun için AB standartlarını önemsiyoruz.''