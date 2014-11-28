Bağış: Reza Zarrab'tan hediye çikolata, takım elbise, gömlek, kravat aldım, bunlar Türk geleneği

TBMM Soruşturma Komisyonu’na ifade veren eski AB Bakanı Egemen Bağış, Reza Zarrab’tan çikolota kutusu içinde rüşvet aldığı iddiasına “Para almadım. Çikolata, takım elbise, gömlek ve kravat hediyelerini aldım. Hediye alıp vermek Türk geleneğidir. Beşeri ilişkiler içinde de arayıp teşekkür ettim” dedi. Bağış, Zarrab’ın yakınlarına para karşılığı vize almalarına yardımcı olduğu iddiasıyla ilgili olarak da “Kim gelse vize için yardımcı olurum, bunun için 500 bin TL mi alınır?” diye konuştu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, dört eski bakanla ilgili rüşvet aldıkları iddiasıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ardından dün de eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın ifadesini aldı. Komisyon, gelecek hafta çarşamba günü eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, perşembe günü de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı dinlemesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, toplantıya 3 avukatıyla birlikte gelen Bağış, Reza Zarrab’tan çikolata kutusu içinde 500 bin dolar rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Zarrab’tan gelen çikolota, takım elbise, gömlek ve kravat gibi hediyeleri aldığını kabul eden Bağış, menfaat sağlamadım. Hediye alıp vermek Türk geleneğidir” dedi. Zarrab’ın tapelerde “Çikolata kutusuna 500 bin lira koyun” dediğinin anımsatılması üzerine Bağış, “Ben almadım, benim dışımdaki bir konuşma. Ben söylemiş miyim para aldım diye” ifadesini kullandı. Bazı AKP’li üyelerin bu sırada “500 bin dolar ayakkabı kutusuna sığar mı?” dedikleri öğrenildi. Bağış, tapelere göre Zarrab’ı arayıp teşekkür ettiğinin anımsatılması üzerine de “Bana hediye göndermiş, beşeri ilişkiler çerçevesinde ben de arayıp teşekkür ettim” yanıtını verdi.

Bağış, toplantı sonrasında gazetecilerin soruları üzerine, “Komisyon üyelerinin soruşturma önergesinde yer alan fiiller ile ilgili tüm sorularına içtenlikle cevap verdik. TBMM’de kurulan bu komisyonun, Türkiye’nin şeffaflaşması, kamuoyu vicdanının tatmin edilmesi ve en önemlisi de üzerimize atılan iftiraların milli iradenin temsilcisi olan Meclisimiz tarafından meydana çıkarılması adına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, CHP’nin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle kendisinin komisyondan çekilmesine yönelik dilekçesiyle ilgili yorum yapmazken, “Verin bakalım” demekle yetindiği öğrenildi. Köylü, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Ne istifası nereden çıkmış. Hukuktan anlamayan, hukukçu olmayan kişilerin gerçekten hukuken esasını bilmeyen kişiler, ihsası reyin ne olduğu konusunda çok fazla bilgi sahibi olamaz. Hikâye onlar. Onu yazanlar ihsası reyin ne olduğunu biliyorlar mı? Bu komisyonda en başta ben gelirim. Herkes bilir nasıl tarafsız davrandığımı, gerisi hikâye. Ben kendi bildiğim gibi yaparım. Boşversene. İhsası rey falan hikâye. Komisyonun yürütme yetkisi bende” dedi.

Zarrab’ın haber konusunu Çelik’e havale etmiş

Egemen Bağış, Reza Zarrab’ın yakınlarına para karşılığı vize kolaylığı sağladığı iddiasıyla ilgili olarak “Vize kolay iş. Kim gelse vize için yardımcı olurum. Bunun için 500 bin lira mı alınır?” derken, Zarrab’ın kendisiyle ilgili bir haberin yayımlanmaması için devreye girmesini istediği iddialarının sorulması üzerine yapmadım. Hüseyin Çelik’e ilettim” diye konuştu. “Reza Zarrab nasıl biridir?” sorusuna yanıt vermeyen Bağış, s’ı nereden tanıdığına ilişkin sorular üzerine “Ebru Gündeş vasıtasıyla tanıyorum ABD’den” dedi. “Bakara makara” tapesinin montaj olduğunu savunan Bağış, konuyla ilgili olarak konuşmayı yaptığı gazeteci Metehan Demir’in özür dilediğinin anımsatılması üzerine “Bunlara cevap vermek istemiyorum” dedi.