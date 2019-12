-BAĞIŞ: POPÜLİZME BEL BAĞLADILAR İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'ye eskiden bir virüs gibi yapışan popülizm hastalığına bugünlerde bazı siyasilerin fazlasıyla bel bağlamış durumda olduğunu belirterek, ''Siyasetin kanseri de popülizmdir. Bu popülizm işte görüyorsunuz, bir zamanlar 'kim ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim' diyenlerdir'' dedi. Bağış, Tuzla Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık değiştiğini, eskiden hastaneye sağlam giden hasta çıkarken, şimdi sağlık alanında atılan adımların herkesin göğsünü kabarttığını söyledi. Egemen Bağış, ''Eskiden devlet hastanesine gittiğiniz zaman sabah erken kuyrukta bekleyip sıra numarası alırdınız. Sonra doktorun huzuruna çıkabilmek için ayrı bir kuyrukta beklerdiniz. Sizi başka yere göndermeyip muayenehanesinde reçete yazdıysa şanslı sayılırdınız ama o reçeteyi ilaca çevirebilmek için ayrı bir kuyrukta daha beklerdiniz. Zaten kuyruklarda beklerken kaptığınız mikroplarla, virüslerle hasta olurdunuz. Bugün çok şükür Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı istediği hastaneye gidebiliyor, istediği eczaneden ilacını alabiliyor'' diye konuştu. Eskiden insanların ilaç almaya, ilacın fiyatını sormaya korktuğunu ifade eden Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gerçekten devrimci bir Sağlık Bakanımız var. Onun arkasında da kapı gibi duran bir Başbakanımız var. Sağlığın kıymetini anlamayan, milletinden kopuk, halkından kopuk zihniyetler maalesef bizi o kuyruklarda hasta ettiler ama o günleri geride bıraktık. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz; siyasette de her şeyin başı sağlık. Sağlığı bozuk bir siyaset, bütün Türkiye'nin sağlığını etkiler. Maalesef Türkiye'ye eskiden bir virüs gibi yapışan popülizm hastalığına bugünlerde bazı siyasiler fazlasıyla bel bağlamış durumda. Sağlıksız siyaset, sağlıksız toplum demektir. Siyasetin kanseri de popülizmdir. Bu popülizm işte görüyorsunuz, bir zamanlar 'kim ne veriyorsa ben beş fazlasını vereceğim' diyenlerdir. 'Herkese iki anahtar dağıtacağım' diyenlere artık şimdi yeni bir trend eklendi; 'ona da maaş bağlayacağım, buna da maaş bağlayacağım. Kimse çalışmasın, herkes evde yatsın, Türkiye üretmesin, Türkiye gelişmesin.' Nereden kardeşim? Böyle popülizmle bunlar memleketi kanser ederler.'' Bağış, ülkede sağlıkla ilgili bir görevi üstlendiği dönemde, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde bu ülkeyi ve kurumunu batıran bir zihniyet olduğunu ifade ederek, ''Bakın 1991'de kar eden SSK, 1992'den itibaren beyefendinin görev yaptığı 7 yıl boyunca durmadan zarar etmiş. Her geçen yıl zararı artmış. 1991'de 128 bin lira kar eden SSK, 1992 sonunda 2 milyon 556 bin lira, 1998 sonunda ise 447 milyon lira açık vermiş. O zamanlar SSK'lıların gidebildiği 300 küsur hastane varken, bugün 2 bin küsur hastane var. Çünkü biz vatandaşımız arasında ayrım yapmıyoruz'' diye konuştu. Ülkede herkesi sevdiklerini, hiç kimseyi ayırmadıklarını ifade eden Bağış, ''Ama maalesef kendi vatandaşına 'bidon kafalı' diyen zihniyet, kendi vatandaşına 'ya onun oyu benimkiyle bir mi olacak, o göbeğini kaşıyor' diyen zihniyet, hala Türkiye'de vatandaşımızın önünü engellemek için, onun hak ettiği hizmetlerden yararlanmasına mani olmak için elinden geleni ardına koymuyor'' dedi.