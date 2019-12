-BAĞIŞ: ORTAK SES ORTAYA KOYABİLİRİZ WASHINGTON (A.A) - 17.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ABD'deki Türk toplumunun örgütlenmesinin önemine dikkati çekerek, "Eğer yurt dışında yaşayan her vatandaşımız en azından bir derneğe üye olur, o örgütlerimiz de büyükelçi ve başkonsoloslarımızla temas halinde olursa, Ankara'dan size mesaj göndermek istediğimizde birkaç saat içinde her birinize ulaşabiliriz, Türkiye'nin lehinde veya aleyhinde durum geliştiğinde birkaç saat içinde dünyanın dört yanından ortak ses ortaya koyabiliriz" diye konuştu. ABD'deki Türk çatı kuruluşlarından Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) ve Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türk Amerikan Ulusal Liderlik Konferansı", ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Bağış, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu söyledi. Bakan Bağış, "İçinizden çıkmış bir kişi, Amerika'daki Türk toplumunun çok farklı aşamalarında sizlerle birlikte ter dökmüş, omuz omuza mücadele vermiş bir kardeşiniz, Türkiye Cumhuriyetinin en genç bakanı ve Türkiye'nin en önemli çağdaşlaşma süreci olan AB sürecinin başmüzakerecisi olarak aranızda bulunmaktan, Sayın Başbakanımızın ve hükümetimizin sizlere en içten sevgi ve selamlarını getirmiş olmaktan büyük onur duyuyorum" dedi. "ABD'de, başarılı toplumların nasıl başarılı olduğunun herkes tarafından çok iyi bilindiğini, bu nedenle tekerleği yeniden icat etmeye gerek olmadığını" belirten Bağış, Amerika'daki Türk toplumunun başarısının Türkiye ve dünyanın dört yanındaki Türkler için de çok önemli olduğunu kaydetti. Bağış, "Sizlerden büyük beklentimiz var. İçlerinizden her birinizin Türkiye'nin büyükelçisi, temsilcisi olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum" diye konuştu. -"HİÇBİRİMİZ DİĞERİMİZİ DEĞİŞTİREMEYİZ"- Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramızda çok farklılıklarımız olabilir. Türkümüz, Kürdümüz, Çerkezimiz, Abhazamız, Zazamız, Arnavutumuz olabilir. Sağcımız-solcumuz, kadınımız-erkeğimiz, gencimiz-yaşlımız olabilir. Ama bizi birleştiren ortak paydamız, bütün farklılıklarımızdan çok daha büyük. 17 yıl aranızda yaşamış bir kardeşiniz olarak bir istirhamda bulunmak istiyorum. Türkiye'de de biz bunu toplum içinde artık benimsemeye başladık: Hiçbirimiz bir diğerimizi değiştiremeyiz. Yıllarca, Türkiye'de de bu farklılıkları kapatma, gizleme, değiştirmeye çalışma ya da sorunlarımızı buz dağlarına saklama geleneğini artık geride bıraktık. Ne hatır için bir Aleviyi Sunni, Sunniyi de Alevi yapabildik. Ne bir Fenerbahçeliyi Galatasaraylı yapabildik, ne ben yıllarca uğraşmama rağmen Kaya'yı (Boztepe) Fenerbahçeli yapabildim. Ama birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmek, saygı duymak ve birbirimizi sevmenin hepimize çok ama çok şey kazandıracağını unutmamanızı rica ediyorum. Birbirimizle dayanışma içinde olursak, birbirimizi kollarsak, sahip çıkarsak hepimiz kazanırız. Böylelikle Amerika'daki Türk toplumu, Türkiye, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz, soydaşlarımız, adalet, vicdan ve kalkınma kazanır." -"ÖRGÜTLENİN"- ABD'deki Türk toplumunu örgütlü olmaya çağıran Bağış, "Eğer yurt dışında yaşayan her vatandaşımız en azından bir derneğe üye olursa, o derneğin yönetiminden de hesap sorarsa, daha aktif çalışmasını sağlarsa, o derneklerimiz çatı örgütlerimiz aracılığıyla bir iletişim içinde olursa, o örgütlerimizin de bizim büyükelçi ve başkonsoloslarımızla temas halinde olursa, biz Ankara'dan size bir mesaj göndermek istediğimiz zaman birkaç saat içinde her birinize ulaşabiliriz" diye konuştu. Bağış, böylelikle Türkiye'nin lehinde veya aleyhinde bir durum geliştiğinde birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanından ortak sesin ortaya oluşturabileceğini kaydetti. Yurt dışında yaşayan her Türkün anavatanı Türkiye'ye karşı ayrı bir sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Bağış, ABD gibi dünyanın önde gelen ülkelerden birinde yaşayan Türk vatandaşlarının daha büyük sorumlulukları olduğunu söyledi. "Kelebek etkisini en çok yaratabilecek ülkede yaşıyorsunuz" diyen Bağış, bu nedenle buradaki Türklerin olaylara karşı bahane deme lüksü olmadığını kaydetti. Bağış, ABD'de Türkiye ile ilgili olan gelişmelerin dünyanın diğer taraflarını da etkilediğine dikkati çekerek, bunun ABD'deki Türk toplumunun sorumluluklarını artırdığını söyledi. -"İLİŞKİLERİMİZ 10 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA GÜÇLÜ"- Bağış, İngilizce yaptığı konuşmada da kamuoyunun düşüncesinin önemine dikkati çekerek, artık Amerikalıların Türkiye'yi daha çok tanığını ve Türkiye'nin ABD için önemli partner olduğunu söyledi. İki ülkenin arasındaki bağları daha derin ve geniş hale getirdiğini ifade eden Bağış, Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkileri de askeri ve siyasi ilişkilerin seviyesine çıkarmak gerektiğini, bu noktada ABD'deki Türk toplumunun kendilerine yardım etmesini beklediklerini söyledi. Bağış, bugünün Türk-Amerikan ilişkilerinin 10 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduğunu da hatırlattı. -"TÜRKİYE BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI"- Bakan Bağış, Türkiye'nin her vatandaşının gurur duyacağı bir ülke haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin şu anda dünyanın 16. büyük ekonomisi, NATO'da ikinci, Avrupa'da en büyük orduya sahip, çok genç ve dinamik nüfuslu, kişi başına milli gelirin arttığı bir ülke olduğunu anlattı. Türkiye'nin geçirdiği değişimle bölgesinin "parlayan yıldızı" haline geldiğini ifade eden Bağış, Türkiye'nin tarih boyunca din, kültür, coğrafya ve enerji kaynakları arasındaki köprü vazifesini daha da güçlendirdiğini kaydetti. Bağış, Türkiye'nin bir taraftan AB müzakerelerini yürüttüğünü, diğer yandan ABD de dahil tarihi müttefikleriyle ilişkilerini geliştirdiğini ve birçok ülkeye yönelik arabulucu rolünü artırdığını dile getirerek, "Türkiye, Batının en doğu ucu, Doğunun da en batı ucu olmaya devam ediyor" dedi. Bağış, Ortadoğu'daki son gelişmeleri hatırlatarak, Libya, Mısır ve Tunus'taki halkın demokrasi, insan hakları, daha iyi yaşam standartları, daha iyi okullar ve hastaneler ile itibarı için gösteri yaptığını ve bu konuda Türkiye'ye baktıklarını kaydetti. Bağış, Türkiye'nin, Başbakan Erdoğan'ın da liderliği altında bu ülkelere "ilham kaynağı" olduğunu belirtti.