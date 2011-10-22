-Bağış: Müttefiklerimizin bize katılmasını isteriz İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin Türk vatandaşıyla, Alevisiyle, Kürdüyle, doğusundaki, batısındaki, kuzeyindeki ve güneyindeki insanlarıyla birlik halinde olduğunu belirterek, ''Bütün müttefiklerimizin de bize katılmasını isteriz'' dedi. British Council, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfının ortak organizasyonu ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelecek adımların, dünya gündemindeki gelişmelerin ve gelecek beklentilerinin, politika, ekonomi ve bilim dünyasının önde gelen isimleriyle ele alınacağı ''8. Boğaziçi Konferansı''nın gala yemeği, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda, Büyükelçi David Reddaway'in ev sahipliğinde düzenlendi. Bağış, yemekte yaptığı konuşmada, İngiliz Konsolosluğunun bulunduğu binanın Türkiye ile İngiltere arasındaki büyük ilişkinin bir kanıtı olduğunu söyledi. Bağış, terörle mücadelede ''gri alanlara'' müsaade etmemek gerektiğini belirterek, terörün vurduğu zaman kadın-erkek, yaşlı-genç gözetmediğini söyledi. ''Kendi talihsiz deneyimlerimizden bunu biliyoruz'' diyen Bağış, 11 Eylül saldırısı sırasında New York'ta olduğunu ve terörün ne kadar acımasız olduğunu bizzat gördüğünü ifade etti. Bağış, ''El-Kaide Amerikalılar için, 17 Kasım Yunanlılar için ne anlama geliyorsa, PKK da bizim için aynı anlamı taşıyor'' diyerek, Türkiye'nin müttefiklerinin kendileriyle birlikte hareket etmesini istediklerini anlattı. PKK'nın sadece terör örgütü olmakla kalmadığını aynı zamanda Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığının en önemli nedeni olduğunu ifade eden Bağış, ''PKK benim askerlerimi öldürüyor ama uyuşturucu kaçakçılığı ile Avrupa'daki pek çok gencin de ölümüne neden oluyor. İşte bu konuda birleşmeliyiz'' dedi. Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu ancak yine de vatandaşlarının vize almak için kuyruğa girdiği tek ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Bağış, şunları kaydetti: ''Diğer aday ülkeler serbestçe Avrupa'ya girebiliyorlar. Son kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki benim vatandaşlarımın yüzde 92'si AB'nin samimiyetine artık inanmıyor. Kıbrıs meselesi, Güney Kıbrıs'ın üye olmasına bir engel teşkil etmedi, şimdi Türkiye'nin üyeliği için bir ön şart olarak önümüze konuluyor. Aday olan, müzakere yapan ülkelerin hiçbirinde kalan 20 başlığın 17'sinin müzakere edilmeyip kenara konulduğu olmadı. Ancak bütün bunlar Türkiye'nin AB'ye katılım hevesini kıramayacaktır. Biz AB'ye katılacağız. Türkiye'nin dostları, Türkiye'ye karşı insanlardan çok daha fazla.'' İngiltere'nin iki partisinin de Türkiye'nin tam üyeliğini desteklediğine işaret eden Bağış, ''Doğru olanı destekleyen daha pek çok ülke var. Şimdi diğer bütün seçenekler araştırılıyor. Engel koymaya çalışıyorlar ama çok yakın bir gelecekte bunlar sona erecek ve onlar da doğru yolu bulacaklar, Türkiye'nin tam üyeliğini destekleyecekler'' diye konuştu. -Enerji ve İklim Değişikliği Bölüm Bakanı Lord Jonathan Marland- İngiltere Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Elçileri Grup Başkanı ve Enerji ve İklim Değişikliği Bölüm Bakanı Lord Jonathan Marland da İngiltere Başbakanı David Cameron'dan ve hükümetlerinden, Hakkari'deki terörist saldırı sebebiyle başsağlığı dilekleri getirdiğini söyledi. ''Bu bölgedeki bu acı olaylar karşısında üzüntülerimizi belirtiyoruz'' diyen Marland, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Marland, 1979'da sigortacı olarak İstanbul'a ilk kez geldiğini belirterek, kentin o zaman 1,6 milyonluk bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. İstanbul'u doğu ile batının birleştiği yer olarak gördüğünü dile getiren Marland, İngiltere ile Türkiye arasındaki ticaretin de giderek artıp güçlendiğini, bunun da çok önemli olduğunu söyledi. Marland, İngiltere'nin ticari deneyimlerini Türkiye'de artırabileceğini ve iki ülkenin birbirini destekleyebileceğini belirterek, ''İki ülke de söz verdiğinde bu gerçek bir sözdür'' dedi.