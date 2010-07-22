-BAĞIŞ: MUHALEFET PARTİLERİ HALKTAN KOPMUŞ ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Meclis Grubunda yaptığı konuşma sırasında duygulanması ve gözlerinin dolmasıyla ilgili olarak, Erdoğan'ın her zaman halkının duygularıyla aynı duyguları taşıdığını belirtti ve muhalefet partilerinin "tamamen halktan koptuklarını" söyledi. Belçika'nın milli günü dolayısıyla geldiği büyükelçilik rezidansında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bağış, Başbakan Erdoğan'ın sevincini, mutluluğunu, kederini ve üzüntüsünü her zaman halkıyla paylaştığını, kendilerine de aynı yönde tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti. "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sorunlarıyla hemhal olmuş, onların sorunlarını kendi sorunu kabul etmiş, vatandaşının duygularına tercüman olmuş bir başbakandan rahatsız olan birtakım kesimler var" diyen Bağış, sözlerini "Muhalefet partileri tamamen halktan kopmuşlar" diye sürdürdü. Bakan Bağış, Türkiye'deki muhalefet liderlerinin, çağla bağlarının kopmuş, kendi insanının duygularıyla bağlarının kopmuş insanlar olduğunu savundu. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, 1980 darbesinde bugünkü muhalefet liderlerinin birçoğunun yakın arkadaşlarının yaşadığı zulüme rağmen liderlerin bugün o zulümleri unuttuğunu belirterek, "Tam aksine 80 darbesinin geride bıraktığı en kötü hatıra olan anayasaya sahip çıkmaya kalkıyorlar" dedi. Türkiye'nin bugün AB standartlarında bir anayasaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Bağış, Türkiye'deki tüm insanların en az Alman, Fransız veya Belçikalı insanlar kadar özgür, demokratik ve bireysel haklara sahip çıkan bir anayasaya kavuşması gerektiğini kaydetti. Bağış, anayasa değişikliğinin 12 Eylül tarihinde halkoyuna sunulacağını anımsatarak, "AB tarihimizin en önemli dönüm noktası, kavşağı olarak kabul edilecek olan anayasa değişikliği paketinin onaylanacağı gün olacak" diyerek, 12 Eylül tarihinin eskisinin aksine daha iyi, güzel ve daha yüksek standartlarda bireysel haklara kavuşmak için tekerrür ettiğini ifade etti. AB ile yapılan müzakerelerde dönem başkanlığını devralan Belçika'dan en önemli beklentilerinin yeni bir fasıl açmak olmadığını bildiren Bağış, "Bizim en önemli beklentimiz, vatandaşlarımızın vize kuyruklarında beklemesine son vermek. Bu konuda AB üyesi ülkelerle artık vizelerin kaldırılması için birtakım çalışmaların başlaması gerekiyor. Belçika dönem başkanlığında bu konularda adımların atılmasını bekliyoruz" dedi.