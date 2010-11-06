Bağış: Mahsun benden iyi mesaj veriyor

T24 - Başmüzakereci Bağış, CHP'deki kavgayı Brezilya dizilerine benzetti, kendisine yumurta atan gençleri sevdiğini söyledi. New York'ta Beş Minare'yi öven Bağış, "Bu mesajları ben Avrupa'da her yere gitsem filmdeki kadar veremem" dedi.

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, NTV canlı yayınında Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı.

Bağış'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"AB raporu yayınlamadan yorum yapak yanlış, gelişmeler devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Türkiye'de en büyük medya kurumlarından biri satılık. Medyaya baskı olsa dünyanın en büyük kurumu satın almaya çalışmaz ama raporda bazı kararları garip karşlıladıkları da yazılı. Geçmişte işkence raporları v.s. vardı, şimdi fabrika bacaları filan yazılıyor. Çok şükür minimize oldu.

CHP'nin iş yapmaktansa ne hale düştüğünü gördük. CHP'nin içinde bulunduğu durum kötü, içinde bulundukları durum Brezilya dizilerini andırıyor. Bu durumda AB'de ne yepacaklar bilemem.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gelişmeler ciddi şekilde yürütülüyor. Aradaki atmosfer pozitif, Rumların burada sorunları olduğu gibi Müslümanların da orda var. İki ülke arasındaki diyalog hiç bu kadar ileri seviyede olmadı. Tükriye'nin Avrupa ile ilişkileri sadece AB ile ilgili değil. NATO ve diğer kurumlar Avrupa'daki bir çok sorundan bahsediyor ve Türkiye'nin bunların çoğunu aştığını iddia ediyor. AB süreci dursa ne olacak? Daha önce de bunları yaşadık. AB'nin Türkiye'ye çok ihitiyacı var, bizim onlara olan ihityacımız azalırken onların bize olan ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bu bağlamda Kıbrıs sorunu da çözülecektir.

Gençlerin bana karşı ya da AB sürecine karşı olduklarını söylemek yanlış olur, gençlerin içinde de fraksiyonlar ve kutuplaşmış gruplar var. Gittiğimiz yerlerde birkaç gösteri oldu, ben iki dakika protesto hakkı veriyorum. AB meclisinde de bu hak veriliyor. Bana yumurta atan o gençleri de çok seviyorum, onları bize kışkırtan büyükleri utansın.

New York'ta Beş Minare filminde Mahsun kardeşimiz doğru olan bir vurguyu yansıtmış, işkenceyle iligili. Eşim dahil birçok kişi çok beğendiklerini söylediler. Mahsun'u ve bütün ekibi kutluyorum. Böyle bir mesaj vermeleri de beni memnun etti. Fatih Akın'da bir filminde de buna örnek veriyor. Bu mesajları ben Avrupa'da her yere gitsem Mahsun'un filmindeki kadar veremem. Filmin içinde çok mesaj var."



