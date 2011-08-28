-Bağış: ''Kozlarımızdan biri genç nüfusumuz'' İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Kimse bu ülkenin gençliğini hor görmeye kalkmasın. Çünkü bu ülkede İstiklal Savaşı'nda da Çanakkale Savaşı'nda da en çok hayatını kaybedenler gençler olduğu gibi, AB müzakerelerinde de en önemli kozlarımızdan biri genç nüfusumuzdur'' dedi. AK Parti Büyükçekmece Gençlik Kolları kongresinde konuşan Bağış, gece gündüz, yaz kış, yağmur çamur, bayram seyran demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bu ülkenin gerçekten umudu haline gelmiş bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Bağış, bugün Türkiye'nin hangi kesimine bakılırsa bakılsın AK Parti'nin en büyük tercih olduğunu söyledi. Yarın Türkiye'de farklı inançlara mensup vatandaşların kurduğu 162 vakfın ilk kez iftar düzenleyeceğini açıklayan Bağış, ''İftarın konuğu Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. 162 değişik inanç grubu vakfı, başbakanın onuruna bir iftar düzenliyor. Özetle diyorlar ki; 'Cumhuriyet tarihinde bize ve inançlarımıza en çok saygı gösteren iktidar oldunuz. Biz de sizin inançlarınıza saygı göstererek, sizin için kutsal olan bir gecede sizin geleneklerinizin icabı olan bir iftar sofrası düzenlemek istiyoruz' İşte Türkiye'nin geldiği nokta budur'' diye konuştu. Bağış, Türkiye'de kimilerinin bazı inanç gruplarını ezmeye kalktığını belirterek, şöyle devam etti: ''İnanın bana Müslüman, Hristiyan, Musevi, bu insanlar şu anda daha rahat nefes alıyorlar. Çünkü bu iktidar, kendi inancının gereği bütün yaratılanları yaratandan ötürü seven bir zihniyet. Bu ülkede gün geldi, bırakın farklı inanç gruplarını, aynı inancı paylaştığımız insanları bile maalesef devlet olarak çok üzdük. Bu ülkede, 'Kürt yoktur. Bunlar dağda yürürken karda çıkan kart kurt sesinden dolayı Kürt denilen dağ Türkleridir' diyen bir cumhurbaşkanı vardı. Çok şükür bugün devletin Kültür Bakanlığı Kürtçe eserleri yayınlayabiliyor, devletin televizyonunda 24 saat Kürtçe yayın yapılabiliyor.'' Farklı inanç gruplarının devletin üst kademeleriyle rahatlıkla diyalog kurup sorunlarını anlatabildiğini kaydeden Bağış, ''İşte Türkiye farklı bir noktaya geldi. Türkiye bu gelişmeleri sağlarken, maalesef bizim muhalefet partilerimiz trajikomik bir görüntü sergiliyor. Ben hep söylüyorum artık 'CHPes' demek lazım. İçine düştükleri duruma bakınız'' şeklinde konuştu. Bağış, dünyada dengelerin değiştiğini ve Türkiye'nin dengeleri kuran ülke haline geldiğini, fakat muhalefetin dengesinin bozuk olduğunu ve bir türlü toparlanamadığını savunarak, ''Şimdi kendi içlerinde birbirlerine düşmüşler. Bir yolsuzluk soruşturması, il başkanlarının görevden alınması, milletvekilleriyle ilgili ithamlar, ama asıl siz o çekmecenin büyüğünü çekin de alın bakalım, oradan ne gibi kokular geliyor'' dedi. -''Artık bir dahaki seçime kadar rahat uyuyamazlar''- AK Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilatının 12 Haziran gecesi birilerinin uykusunu kaçırdığını ifade eden Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onlar bir dahaki seçime, 2014 Mart'ına kadar artık rahat uyuyamazlar. Bu çekmecenin büyüğünden gelen kokular onları da tedirgin etmeye başladı. Buradan sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum; Kendi atadıkları il başkanlarını yolsuzluk ithamlarından dolayı görevden almaya başladılar. Büyükçekmece'yi de bir gezin bakalım, burada neler oluyor. Ama tek sorun CHP'de değil, diğer bir partimiz olan MHP de kiminle bayramlaşmayacaklarının tartışması içerisine girmiş. Böyle bir meclisle karşı karşıyayız. Onun için biz Türkiye'nin sorunlarına odaklanacağız. Bu sorunları çözmek için hep birlikte çalışacağız. AK Parti, Türkiye'deki herkesin partisidir. Özellikle gençlerin partisi olduğumuzu vurgulamak istiyorum.'' -''Somalililere balık tutmayı öğreteceğiz''- Somali'de büyük bir dram yaşandığını anımsatan Bağış, ''Somali'de Cumhurbaşkanlığı sarayında tek bir bilgisayar var, o da Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bilgisayar. Başbakanımızın orada Somali Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmedeki fotoğrafları iyi inceleyin. Her bir koltuk farklı bir renk, ne bulmuşlarsa onunla başbakanımızı ağırlamaya çalışmışlar. 3333 kilometre sahili var. Yıllarca Avrupa ve batılı ülkeler onların ıstakoz ve balıklarını toplamışlar. Onlara, 'bunlar yenmez' demişler. Şimdi inşallah oraya başbakanımız Karadenizli balıkçılarımızı gönderecek ve onlara balık tutmayı öğreteceğiz'' diye konuştu. Güvenlik imkanları oluşturulduktan sonra yatırımcıların Somali'de ton balığı konserve fabrikaları kuracağını anlatan Bağış, böylelikle Türkiye'nin Somali'nin balığını tüm dünyaya satmasına yardımcı olacağını kaydetti.