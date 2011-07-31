-BAĞIŞ: ''KİMSE FİTNE YAPMASIN'' İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Kimse fitne yapmaya kalkmasın. Bizim gibi, ordusuna 'Peygamber ocağı' diyen başka bir millet yoktur. Askerini peygamberinin adıyla çağıran, 'Mehmetçik' diyen başka bir millet yoktur. Hiç kimse boşuna uğraşmasın, devletle, milletle, orduyla araya nifak, fitne, fesat sokamaz. Çünkü Türkiye hepimizin. Bu ordu da hepimizin, bu iktidar da hepimizin'' dedi. Bağış, Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin Ümraniye Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, yarın başlayacak ramazan ayına işaret ederek, ramazan boyunca iftar ve sahur sofralarında bir araya gelineceğini ifade etti. Türkiye'nin artık farklı bir noktaya geldiğini dile getiren Bağış, şunları kaydetti: ''Dün 31 yıl aradan sonra Türkçemizi çok güzel değerlendiren bir şairimiz, Kemal Burkay Türkiye'ye döndü. Sezen Aksu'nun 'Gülümse' şarkısının sözlerini yazan şairdir Kemal Burkay. Bu ülkede artık yaşayamayacağı düşüncesiyle ülkesini terk etmiş, gurbette vatan hasreti çekerek 31 yılı geride bırakmış ve sayın Başbakanımızın 'Bu ülkenin bütün vatandaşları eşittir' sözünden etkilenip, Başbakanımızın bu ülkede artık Milli Birlik ve Beraberlik Projesi'ne gönül verip, destek verip dönen bir şairimiz. Kendisinin Türkiye'ye dönmüş olmasını ben çok önemli buluyorum. Avrupa Birliğinin önemli ülkelerinden biri olan İsveç'te uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye bu dönemde dönmüş olması, Türkiye'deki Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'ne destek veriyor olması bence çok anlamlıdır. Burkay, eserlerinde hep kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı, birlikteliği önemsedi ve onları bizimle paylaştı. Diyor ki 'Gülümse, hadi gülümse bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenilenirim hadi gülümse'...'' AK Parti'nin diğer partilerden farkının, kendi içinde hücrelerini yenilemeyi bilen bir parti olmasından kaynaklandığını dile getiren Bağış, partilerinin tüzüğünde en fazla 3 dönem peş peşe milletvekilliği yapılabileceği maddesinin bulunduğunu hatırlattı. Komşularındaki savaşlar, ülkenin içindeki fesatlar ve karıştırma çabalarına karşın Türkiye ekonomisinin, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldiğini kaydeden Bağış, Türkiye'nin, artık havadan nem kapan değil bölgesinde istikrarın ve kalkınmanın merkezi bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin Almanya, Fransa ve Hollanda'da yaşayanların standartlarının üzerine çıkacağını ifade eden Bağış, ''Kimileri yıllarca bu ülkede Atatürk nutukları attılar. Onlar, 'Atam izindeyiz' derken izine çıktılar. Atatürk'ün gerçek hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Onlar sadece nutuk atarken biz onun çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirmek için hizmet ettik'' diye konuştu. Türkiye'nin ilham kaynağı haline gelen bir barış merkezi olduğunu dile getiren Bağış, şöyle devam etti: ''Biz bunları gerçekleştirirken Türkiye'nin ana muhalefet partisi ontolojik sorunlarından hala kurtulamadı. AP Türkiye Raportörü (Ria Oomen-Ruijten) evvelsi gün Türkiye'de yaşanan bir takım gelişmeler üzerine demeç veriyor; 'Yaşanan bu gelişmeler Türkiye'de demokrasinin güçlendiğinin göstergesidir' diyor. Sen misin bunu diyen... Ana muhalefet partisinin sözcüleri hemen kameraların önüne çıkıp bu raportörü karalamaya başladılar. Aynı parti bu raportör için Türkiye'ye geldiği zaman 'filanca grup, falanca cemaat tarafından ağırlandı, limuzine bindirildi, onunla gezdirildi, hediyeler alındı' demişti. Kendi ülkesinin başkonsolosu, 'Limuzini biz tuttuk. Hollanda Krallığı'nın imkanlarıyla biz kendisini ağırladık' diye rezil kepaze etmişti ana muhalefet partisini. Şimdi hala ders almadılar. Aynı şekilde, aynı raportöre hakaret etmeye kalkıyorlar. Hala darbe çığırtkanlığı yapma geleneğinden vazgeçemeyen bir ana muhalefet partimiz var. Hala Türkiye'de demokrasinin güçlenmesinden rahatsız olanlar var. Kimse fitne yapmaya kalkmasın. Bizim gibi, ordusuna 'Peygamber ocağı' diyen başka bir millet yoktur. Askerini peygamberinin adıyla çağıran, 'Mehmetçik' diyen başka bir millet yoktur. Hiç kimse boşuna uğraşmasın, devletle, milletle, orduyla araya nifak, fitne, fesat sokamaz. Çünkü Türkiye hepimizin. Bu ordu da hepimizin, bu iktidar da hepimizin. Bu ülkeye hep beraber sahip çıkacağız. Demokrasimize sahip çıkacağız. Milli irade görevinin başındadır. Türkiye'de kalkınma hamlesi hızla ilerleyecektir.''