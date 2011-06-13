-BAĞIŞ: İKTİDAR VE MUHALEFET ORTAK MESAJ VERDİ PARİS (A.A) - 13.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış, seçim öncesi iktidar ve muhalefetin Avrupa Birliği'ne (AB) ortak mesaj verdiğini söyledi. Bağış, seçim sonuçlarının ardından merkezi Lyon'da bulunan Euronews televizyon kanalının sorularını yanıtladı. Türkiye'de hiçbir partinin AB sürecini istismar etmediğini belirten Bağış, ''Ümit ediyoruz ki muhalefet partilerimizle birlikte verdiğimiz bu mesajı, Avrupa'daki dostlarımız, müttefiklerimiz de iyi algılarlar'' dedi. Seçim sonucunun anayasa değişikliği planını nasıl etkileyeceğine yönelik bir soru üzerine Bağış, ''Bence muhalefet partilerimiz miting meydanlarında verdikleri sözü tutarlarsa biz onlarla işbirliği yaparak, gerçekten bu ülkenin hak ettiği sivil ve ileri demokrasi standartlarında bir anayasaya kavuşması için birlikte çalışmaya hazırız'' dedi. Seçim sonuçlarının AB yolunda Türkiye'nin elini güçlendirip güçlendirmediği sorusu üzerine Bağış, seçim meydanlarında Türkiye'nin AB üyeliği konusunun ne iktidar ne muhalefet partileri tarafından tartışma konusu yapıldığına dikkati çekerek, birçok Avrupa ülkesindeki siyasetçilerin Türkiye'nin üyelik beklentilerini kendi seçim kampanyalarında istismar ederken, Türkiye'de hiçbir partinin AB sürecini istismar etmediğine işaret etti. Bağış şöyle konuştu: "Ümit ediyoruz ki muhalefet partilerimizle birlikte verdiğimiz bu mesajı Avrupa'daki dostlarımız, müttefiklerimiz de iyi algılarlar. Türkiye'nin AB sürecinde vatandaşlarımızın Avrupa'ya karşı yitirmeye başladığı güveni yeniden kazanmak için onlar da bize destek olurlar. Şu anda hem vize konusunda, hem Kıbrıs konusunda, hem fasıllar konusunda, hem de genel olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımı konularında maalesef biz hak ettiğimiz işbirliğini gördüğümüze inanmıyoruz. Terörle mücadele konusunda istediğimiz kadar işbirliği göremiyoruz. Bu konularda da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye daha fazla moral ve destek vermelerinin vakti gelmiştir diye düşünüyorum.''