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BAĞIŞ FÜLE ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ VERDİ ANKARA (A.A)

13 Temmuz 2011 01:50

-BAĞIŞ FÜLE ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ VERDİ   ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Stefan Füle onuruna akşam yemeği verdi.  Bağış, Rixos Otel'deki yemek öncesinde Füle'ye otelin terasından Ankara'yı gösterdi ve kent  hakkında bilgi aktardı. Yemek öncesinde kısa bir konuşma yapan Bağış, Türkiye'de başarılı bir seçim geçirildiğini belirterek, yeni dönem için tekrar iktidar görevini aldıklarını söyledi. Türkiye tarihindeki en büyük katılımlı seçimlerden birinin gerçekleştiğini vurgulayan Bağış, seçmenlerin yüzde 85'inin oy kullandığını ve seçimlerde hükümete güçlü bir destek verildiğini kaydetti. Bağış, "Şimdi onların beklentilerini yerine getirmemiz lazım. Sizinle pek çok defa konuştuk. Avrupa Birliği entegrasyonu hükümetimizin politikasının çok önemli bir bölümü. Bunun üzerinde çalışacağız. Ben yeni bir döneme girdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.  Füle ise seçimlerdeki başarısından dolayı AK Parti'yi, yeni bakanlığı dolayısıyla da Bağış'ı kutladı. Türkiye ile AB arasındaki ilişki ve bağların güçlü ve uzun süreli olduğunu vurgulayan Füle, fakat kendisinin ve Bağış'ın bu ilişkide pek çok potansiyel olduğu kadar pek çok sıkıntının da bulunduğunu bildiğini kaydetti. Kendisinin ve komisyon üyelerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı olduğunu dile getiren Füle, "Süreç yeniden başladı. Hükümetiniz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne daha da yaklaştıran çok iyi işler yaptı" dedi. Görüşmeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini de katıldı.

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